Prodej bulharské divize ČEZ tlumočil muž třikrát podezřelý z vraždy

PRAHA Když se na začátku března sešli v centrále ČEZ vyjednavači o prodeji bulharské divize českého energetického obra, jednání mezi českými manažery a obchodníky z firmy Inercom bylo zapotřebí tlumočit. Na straně bulharského kupce dostal úkol na starost kontroverzní muž. Bulharský investigativní server Bivol Lidovým novinám poskytl informaci, že oním tlumočníkem byl česko-bulharský podnikatel Nikola Molčan. Zjištění následně LN potvrdila skupina ČEZ.

Molčanovo jméno v České republice silně rezonovalo v lednu roku 2009. Bulharská policie jej tehdy zatkla a umístila do vazby, protože měla podezření, že v říjnu 2008 zavraždil svého obchodního partnera Libora Mirovského. Molčan strávil za mřížemi dva týdny, pak ho pustil na svobodu bulharský vrchní soud pro nedostatek důkazů. Na přelomu tisíciletí policie Molčana podezřívala kvůli dvěma jiným vraždám.



Nyní je však Molčan v plné síle a pomáhá týmu bulharské firmy Inercom s dotažením koupě bulharské distribuční a prodejní sítě ČEZ za 8,5 miliardy korun. „Pan Molčan nebyl součástí oficiálního vyjednávacího týmu společnosti Inercom. Když se informace o něm objevily v bulharském tisku, pátrali jsme, o koho jde. Pan Molčan doprovázel tým Inercomu jako jejich tlumočník, protože jednání se vedou v češtině a bulharštině,“ vysvětlila LN mluvčí společnosti ČEZ Alice Horáková.

Pražské jednání, při kterém Molčan tlumočil, se konalo dva týdny po podpisu smlouvy a týkalo se přípravy žádosti pro bulharský antimonopolní úřad a možnosti vstupu bulharského státu do společnosti Inercom.

Pražská firma a dům v Sofii

LN se pokoušely kontaktovat majitelku firmy Ginku Varbakovovou, která ale na dotazy týkající se Molčanovy činnosti neodpověděla. Spojení firmy Inercom s kontroverzním „tlumočníkem“ však není náhodné. Pojí je podnikatelské pouto. LN mají k dispozici fotografii sofijské podnikatelky Maii Hristovové, na které je zachycena ve společnosti svého muže a manželů Varbakovových – s paní Ginkou a manželem Slavčem. Odtud vede linka k Molčanovi.

Maia Hristovová loni v září v Praze založila firmu MM Global, jejímž správcem je dle dokumentů ve sbírce listin právě Molčan. Jeho nadřízená – Hristovová – vlastní v Bulharsku skupinu MM Group, která sídlí ve stejném domě jako Inercom. Z bulharského katastru nemovitostí vyplývá, že pozemek pod budovou vlastní firma MM World z konglomerátu MM Group. Před rokem v dubnu bulharský deník 24 časa informoval, že kvůli podezření z praní špinavých peněz v sídle MM Group zasahovala policie.

Mučení ve věznici a zavražděný otec

Molčan, který se narodil v Římě, na sebe v Česku upozornil na začátku roku 2009, kdy jej zatkli bulharští kriminalisté. Kladli mu za vinu vraždu jeho nejlepšího přítele a obchodního partnera Mirovského, se kterým v Bulharsku stavěl apartmány u moře. Podle tehdejších informací deníku Právo Mirovský zemřel v důsledku zasažení pěti ranami z pistole. K vraždě mělo dojít v říjnu 2008, Mirovského tělo našel až po několika dnech v horách poblíž Sofie náhodný sběrač šípků. O několik měsíců později došli kriminalisté k přesvědčení, že vraždil Molčan a jeho řidič a zároveň bodyguard.

Podle tehdejších informací České televize Molčan údajně poslal po vraždě Mirovského mobil do Česka prostřednictvím kurýra. Ten měl jediný úkol – posílat z něj textové zprávy, aby to vypadalo, že se zavražděný vrátil do Česka v pořádku. Televize dále uvedla, že kromě toho Molčan uplatil na sofijském letišti policisty, kteří zaevidovali Mirovského pas.



Po dvou týdnech ve vazbě však vrchní soud pro nedostatek důkazů Molčana propustil na svobodu. Podnikatel si tehdy stěžoval, že jej ve věznici týrali. „Policisté mě mučili elektrickým proudem. Bili mě, zatímco jsem měl ruce spoutané za zády, a udeřili mě do lokte, což u mě vyvolalo extrémní bolest,“ uvedl po propuštění podle serveru Sofia Echo Molčan.

O Molčanovi tehdy měla pochybnosti i česká policie. Tehdejší policejní přidělenec České republiky v Bulharsku David Rodr k propuštění Molčana ČT řekl: „Hodně překvapující, no. Já bych spíš řekl, že to je výsměch.“

Molčan tehdy stroze uvedl, že s případem Mirovského nemá nic společného. Do věci se tenkrát vložil i ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, který usiloval o pokračování vyšetřování v České republice. Nejvyšší státní zastupitelství však odmítlo žádost Bulharska, aby případ vraždy převzalo. Vyšetřování se zastavilo.

V roce 2009 to však nebylo poprvé, co se Molčanovo jméno objevilo v souvislosti s vraždou. V roce 1998 byl obviněn z vraždy svého bulharského přítele ao tři roky později se o něm hovořilo v souvislosti se smrtí jeho otce. Ani v jednom případě nebyl usvědčen.

V Bulharsku Molčan vystupuje s dvojí identitou – například v dokumentech katastru pozemků a nemovitostí vystupuje podle serveru Bivol pod jménem Nikola Vladimirov Molčanesky.

Je možné, že brzy opět zavítá do Prahy v týmu firmy Inercom, který bude pokračovat v jednání se špičkami ČEZ. Pokud si minule neuvědomily, kdo s nimi sedí u stolu, nyní už budou vědět, s kým mají tu čest.