Prodejci využívají Černý pátek, aby se zbavili neatraktivního zboží, říká expert

PRAHA Čeští obchodníci často využívají výprodeje na Černý pátek, jen aby se zbavili neatraktivního zboží. Svou cenovou politikou, kdy spouštějí stále častěji stále více slevových akcí, si dlouhodobě kazí ceny i marže. Řekl to ředitel Marketingového institutu Tomáš Poucha. Pokud obchodníci nezmění přístup ke své cenové a slevové politice, brzy se jim to vymstí, dodal.

„Rok od roku je více cítit, že většina obchodníků v Česku využívá tento nákupní svátek k tomu, jak zkusit natlačit na trh zbylá pouzdra na staré modely telefonů nebo udat jiný neatraktivní zbytek ze skladu. Stačí se podívat, jaké nabídky a v jakém objemu se u nás v akcích objevují,“ řekl Poucha.

Český trh je podle něj citlivý na slevy všeho druhu, je jich ale tolik, že si tím obchodníci utahují smyčku kolem krku. „Prodejci u nás si kazí ceny a marže dlouhodobě, nepřináší zákazníkům nic, co by mohlo opodstatnit vyšší cenu. V řadě oblastí se prakticky neumí odlišit ničím jiným, než cenou a přitom o ni zákazníkům vůbec nemusí jít,“ dodal.

Black Friday a podobné akce podle Pouchy obchodníkům zvyšují tržby, ale snižují zisk. „Je to sice o vyšších tržbách a objemu, je to však o nižším zisku, a ten je v podnikání stěžejní a umožňuje rozvoj. Sleva není jediné řešení a navíc to potom vede k tomu, že zákazníci ji očekávají, což může směřovat k ještě nižším maržím, nebo ještě větší polarizaci - lidé budou nakupovat jen ve výprodejových dobách,“ tvrdí Poucha.

Podle nedávné studie IBM si 80 procent marketérů myslí, že dávají skvělý servis, to samé si ale myslí jen necelá desetina jejich klientů. To je podle šéfa Marketingového institutu ohromný rozpor. „Společnosti vlastně ignorují to, co si zákazníci přejí - rychlost, více informací, určovat si dodávku zboží, vidět zkušenosti jiných, nechtějí stát ve frontách a řadu dalších, celkem logických věcí, ale firmy to vesele ignorují,“ dodal Poucha.

Black Friday je v USA synonymem rekordních slev a startem vánoční horečky. Začíná vždy v pátek po Dni díkuvzdání. V Česku se uchytil nejdříve v e-shopech, v posledních letech slevy nabízí i další obchody.