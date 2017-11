‚Produkční peklo‘ podle Tesly: Auta mířila k prodejcům bez sedaček či displejů

FREMONT/PRAHA Slova Elona Muska o „produkčním peklu“ při zahájení výroby prvního masového elektromobilu Tesla se naplňují. Model 3 má zpozdění a ukazuje se, že se firmě zatím nedaří automatizovat jeho výrobu. Problémy prý nejsou vážné, přesto automobilka musela snížit plánovaný počet vyrobených vozů.

„Výroba Modelu 3 se skládá z tisíců procesů. Pohybujeme se tak rychle, jako ten nejpomalejší a ‚nejméně šťastný‘ z těchto procesů,“ řekl Musk investorům. Výrobu podle něj nyní brzdí hlavně továrna na baterie Gigafactory 1, která zahájila výrobu na začátku roku, ale stále funguje jen její část.

Problémy má však i hlavní továrna v kalifornském Fremontu, kde Tesla vyrábí hotové vozy. Několik nejmenovaných zdrojů deníku Financial Times (FT) potvrdilo, že je sice továrna robotizovaná, řadu strojů ale stále musí ovládat lidé ručně.

Manuální práce

„Nikdy jsem neviděl tolik manuální práce na výrobní lince,“ popsal listu zdroj, který navštívil výrobní závody automobilek po celém světě. „V automatizované továrně jsem čekal mnohem méně lidí.“ Jiný zdroj pak dodal, že linka je také často zastavována kvůli kontrolám kvality.



Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Dalším důvodem zdržení je zpoždění dodavatelů, kteří se museli potýkat se změnami designu některých dílů ze strany Tesly na poslední chvíli. Výsledkem výrobních problémů pak je, že z linky sjíždí řada nekompletních vozů.

„Vždycky jsme věděli, že doladění linky bude vyžadovat čas,“ řekl mluvčí automobilky. „S výrobou Modelu 3 nejsou žádné fundamentální problémy. Věříme, že výrobní překážky vyřešíme v krátké době,“ dodal.

Podle expertů oslovených FT by zmíněné problémy opravdu neměly být vážné a pramení hlavně z rychlosti, s jakou se Tesla snaží vyvíjet a vyrábět nové vozy.

Tesla má s řešením výrobních problémů dlouhodobé zkušenosti. Automobily již dříve vyjížděly z továrny například bez počítačových součástek, displejů nebo dokonce bez sedadel. Tyto vozy Tesla i přesto poslala do dealerství, kam poté letecky doručila chybějící díly, a auto dokončila těsně před předáním zákazníkovi. FT to potvrdil bývalý zaměstnanec Tesly, který tvrdí, že tento postup byl poměrně častý a využívaný řadu let.

„Může to být nezvyklé, ale nám tento postup funguje,“ řekl FT mluvčí Tesly. Podle něj prochází vozy neustálým vylepšováním a někdy dokonce automobilka zasílá do dealerství části, které vylepšila poté, co vůz odeslala k zákazníkům.

Netradiční postup sice není v rozporu s obchodními podmínkami, vyvolává ale otázky, jestli nové vozy prochází dostatečnou kontrolou před doručením zákazníkům. Podobná praktika navíc může fungovat při výrobě malého množství vozů, u velké automobilky, kterou se Tesla chce stát, je ale podobný postup nemyslitelný.

Prudký nárůst produkce tak bude pro automobilku velkou zkouškou. Za letošní rok automobilka vyrobí zhruba sto tisíc vozů, v drtivé většině Modely S a X. Do roku 2020 se však má výroba zdesetinásobit až na milion kusů.

Jen 260 vozů

Výrobní předsevzetí se Tesle minimálně v případě Modelu 3 zatím plnit nedaří. Ve třetím čtvrtletí se podařilo vyrobit jen 260 těchto vozů, automobilka přitom původně plánovala dokončit 1500 nových elektromobilů.

Právě kvůli problémům s výrobou navíc automobilka posunula i další plány. Původně společnost tvrdila, že na konci roku bude vyrábět 5000 vozů týdně a příští rok toto číslo zdvojnásobí. Minulý týden ale pětitisícový cíl posunula na první čtvrtletí příštího roku. Problémy s výrobou navíc uvrhly automobilku i do rekordní ztráty.

Tesla přitom na vůz spustila předobjednávky již na jaře 2016 a nyní má na čekací listině půl milionu zájemců. Dá se tak čekat, že ti, kteří si objednají vůz nyní, ho dostanou nejdříve v roce 2019.

I přes všechny problémy ale Musk dál plánuje novinky do budoucna. Ještě v listopadu chce představit elektrický nákladní vůz nazývaný Tesla Semi. Jeho uvedení však automobilka už jednou odložila. Původní říjnový termín Musk zrušil právě kvůli problémům Modelu 3, ale také kvůli pomoci Portoriku, které zničil hurikán.