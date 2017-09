Programátory aplikací trápil nový iPhone X. Český designér nalezl řešení

Představení nového smartphonu od společnosti Apple se jako tradičně setkalo s velkým ohlasem. Vývojáři aplikací ale hned po představení začali řešit, jak si poradí s novým designem telefonu. Respektive s rozvržením displeje, který nově zakrývá téměř celou čelní stranu přístroje - výjimkou malého výčnělku, který obsahuje fotoaparát, mikrofon či nové zařízení pro dektekci obličeje. Vypadá to ale, že nejlepší řešení našel český designer Luboš Volkov.

Nový iPhone X má nově displej po celé své přední straně. Až na malý černý obdélník ukrývající hned několik senzorů, včetně kamery, blesku či sluchátka. A právě ten způsobil rozruch mezi vývojáři aplikací, kteří začali řešit, jak si s hluchým místem displeje poradit. Na věc upozornil server czechcrunch.cz.

Iphone X.

Na pomoc přispěchal český designér Luboš Volkov, který vymyslel šikovné řešení, jak se vyčnívajícího prvku zbavit. Volkov nejprve na serveru Dribbble a následně na svém twitterovém účtu zveřejnil krátké klip znázorňující jím navrhované řešení.



Podle českého designéra by potažením po displeji mohlo z hluchého místa dipleje vyjet okno, které by s ním navíc barevně korespondovalo. To by umožnilo vytvoření optické iluze, kdy se software přístoje organicky propojí s hardwarem.

I was working on this idea of blending app design with the #iPhoneX notch. 珞 pic.twitter.com/lj2AhxWNeE — Luboš Volkov⚡️ (@0therPlanet) 18. září 2017

Volkovův návrh přitáhl na sítích pozornost. Jako oblíbený už ho označilo přes patnáct tisíc lidí a dál ho přeposlaly necelé čtyři tisíce. Největší sledovanost mu zřejmě zaručilo známý youtuber Casey Neistat, který tvořil třeba i seriál pro HBO. Ten Volkovův příspěvek sdílel se slovy „Když špatný design potká dobrý design“. Během jednoho dne nabral Neistatův příspěvek přes milion shlédnutí.