Propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Vlekaři žádají EIA o stavbu lanovky ve Špindlerově Mlýně

ŠPINDLERŮV MLÝN/TRUTNOVSKO Společnost Melida, která provozuje největší český skiareál ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších, připravila dokumentaci pro posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) pro stavbu lanovkového a sjezdového propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Předpokládá se, že by hlavní stavební práce mohly začít v květnu 2019.

Dvě lanovky a k nim příslušné sjezdové tratě se zasněžováním by mohly být dokončeny do listopadu 2019, celý projekt by měl být hotov do konce roku 2020, vyplývá z dokumentace na informačním portálu EIA. Stanovisko ke stavbě vydá krajský úřad Královéhradeckého kraje.



Propojení areálů v odhadované ceně až jedné miliardy korun špindlerovští vlekaři chystají více než deset let. Plány propojení se za tu dobu, především kvůli připomínkám ochránců přírody, několikrát měnily a upravovaly. Pro společnost Melida, která špindlerovský skiareál provozuje od listopadu 2012, je propojení areálů prioritou a hlavním investičním záměrem. Současně jde o největší jednotlivý investiční projekt v českém lyžařském byznysu.

Propojení areálů ovlivní dopravu celého střediska

Centrem propojení areálů bude parkovací terminál pro 226 aut, na jehož střeše budou dolní stanice lanovek. Terminál bude postaven na současném parkovišti P1 u přehrady Labská u vjezdu do města. Desetimístná kabinová lanovka schopná přepravit 1750 lidí za hodinu by z něj měla směřovat zhruba do poloviny sjezdovek na medvědínském kopci. Na opačnou stranu do areálu Svatý Petr k horní stanici stávající lanovky Hromovka má vést šestisedačková lanovka, která dokáže za hodinu přepravit 2400 lidí za hodinu. Každá lanovka by měla měřit asi 1,5 kilometru. Současně vzniknou nové sjezdovky, po nichž se lyžaři dostanou na střechu terminálu.



Některé nynější sjezdovky a lesní cesty se také mají rozšířit. Do lyžařského propojení by tak měl být rozšířenými lesními cestami zahrnut i dosud samostatný areál u lanovky Labská. Pro nové sjezdovky, lanovky a rozšíření sjezdovek by mělo být zabráno asi 27 hektarů lesa. Součástí projektu je také vybudování nového zasněžování a čerpací stanice vody z přehrady Labská.

Pokud nyní chtějí lyžaři ve Špindlerově Mlýně vyzkoušet oba areály Svatý Petr a Medvědín, musí mezi nimi cestovat skibusy nebo auty. „Propojení (areálů) přes nový terminál výrazným způsobem ovlivní dopravu celého střediska, rozšíří nabídku lyžařských ploch a lyžařsky komfortně propojí všechny lokality, čímž výrazně zkvalitní poskytované služby a zvýší komfort návštěvníků,“ uvedli tvůrci dokumentace EIA. Díky rozšířeným sjezdovkám předpokládají i zvýšení bezpečnosti při lyžování.

Melida si areál s 24 kilometry sjezdovek pronajala v roce 2012 na 20 let od sportovních svazů za roční nájemné 43,8 milionu korun, které se v dalších letech zvyšuje podle inflace. V hospodářském roce 2015/2016 společnost vykázala tržby 372 milionů korun a zisk 52 milionů korun. Dosud Melida, která spadá pod slovenskou Tatry Mountain Resorts, investovala do nových lanovek, zasněžování a služeb pro lyžaře stovky milionů korun.