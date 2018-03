Protiklad Škody Karoq. Malý Lexus UX vsází na drama a neotřelé motory

Ženeva Luxusní divize japonské Toyoty, značka Lexus, se na autosalonu v Ženevě chlubí svým kompaktním SUV s označením UX. Tohle auto má za úkol přilákat ke značce hodně zákazníků a dělá pro to maximum. Krom dramatického designu dostalo i nové motory, které slibují nečekaně úsporný provoz.

Lexus UX je s délkou necelých 4,5 metru auto velikosti Škody Karoq. Ale charakterově je to vůz zcela odlišný. Zatímco Karoq je určen spíše konzervativnější klientele, která hledá SUV za dobrou cenu, UX je neotřelé auto, které se cenou rozhodně podbízet nebude. I tak to ale bude vedle modelu CT nejdostupnější Lexus v nabídce a značka očekává, že by tedy měl pomoci výrazně navýšit prodeje.

Design malého Crossoveru zcela jasně vychází z jazyka použitého u větších modelů NX a RX. Velké plochy, jejich dramatické „rozbití“ i pro Lexus tolik typická mohutná maska chladiče jsou tu samozřejmostí.

Bez pochyby je UX velmi výrazné auto a to navzdory tomu, že bílá barva, kterou Lexus při světové premiéře zvolil, ony dramatické linky a předěly často docela „kryje“. V některé ze zářivějších barev ovšem tohle bude auto k nepřehlédnutí, což se v kategorii kompaktních SUV cení. Na menší karoserii totiž nemají designéři typicky tolik prostoru, aby auto dovedli výrazně odlišit od konkurence. Ale Lexusu se to vcelku podařilo, UX je ve své třídě originál.

Originál bude novinka i po technické stránce. Japonský koncern Toyota se v takovýchto autech zcela vzdal dieselů, u Lexusu už je nenajdeme hezkých pár let. UX namísto toho přichází zcela pochopitelně s hybridním pohonem a také s novým benzínovým agregátem, který slibuje až pohádkovou účinnost.

Elektromotor i vzadu

Hybridní ústrojí v modelu UX250h je podobné tomu v nové Toyotě Auris: má celkový výkon 131 kW (178 koní). Zajímavostí tu je, že UX250h bude k mání jak s pohonem předních, tak všech kol. O ten se postará právě hybridní ústrojí, čtyřkolka má na zadní nápravě další elektromotor, přičemž právě pomocí elektromotorů dochází k rozdělování výkonu mezi přední a zadní nápravu. Lexus slibuje, že hybridní ústrojí nabídne přirozenou dynamiku díky pozvolnému růstu otáček motoru a dalším úpravám, které jeho projev přibližují klasickým pohonným jednotkám.

Benzínový motor v modelu UX200 je také technickou zajímavostí. Agregát se chlubí vysokou termodynamickou účinností 40 %, což je hodnota, která byla donedávna vlastní spíše vznětovým motorům. Motor využívá přímé vstřikování paliva nebo pokročilý systém časování sacích ventilů VVT-iE (ten má už motor 1.5 v Yarisu).

Tento motor bude k mání s manuální převodovkou nebo s novou automatickou převodovkou s plynule měnitelným převodem (CVT). Ta bude svým jízdním projevem podobná, jako hybridní ústrojí. Ovšem i tady používá Lexus netypické řešení, převodovka dostala dodatečný převod, který zajistí přirozenější rozjezd a zrychlování vozu z klidu. Projev má připomínat auto s běžnou manuální převodovkou, jen bez jejích negativních projevů. Převodovka má také díky tomuto uspořádání vyšší rozsah převodů, což znamená, že při klidné jízdě může být motor v nižších otáčkách a tím šetří palivo.

Konkrétní parametry spotřeby nebo emisí Lexus u novinky zatím neuvádí.