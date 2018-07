Průměrná ojetina? Šedá, deset let stará a o 15 procent dražší než loni

Praha Průměrná cena ojetých aut prodaných v prvním pololetí na českém trhu vzrostla meziročně o 15 procent na 220 640 korun. Důvodem byl mimo jiné zvýšený prodej vozidel, která mají najeto do 100 tisíc kilometrů. Uvedla to ve středu společnost Cebia, která se zabývá prověřováním ojetých aut.

„To, že se zvětšuje skupina zákazníků, kteří jsou ochotni do koupě ojetiny investovat více peněz než dříve, nahrává nepoctivým prodejcům, kteří stáčejí tachometry či zatajují havárie. Vzhledem ke stáří vozového parku lze však předpokládat, že část vozidel s nájezdem do 100 000 km má ve skutečnosti stočený tachometr. Reálný nárůst ceny by měl být nižší,“ uvedl ředitel Cebie Martin Pajer. Více než polovina vozidel je totiž starší 10 let.

Nejvíce se do Česka stále dovážejí auta z Německa, ačkoliv jejich podíl meziročně o dvě procent klesl z 18 na 16 procent. Podle zjištění společnosti Cebia až třetina aut, které mají uvedený původ v Německu, ve skutečnosti pochází ze zemíé jižní a jihovýchodní Evropy. „Důvodem, proč je někteří prodejci vydávají za ojeté vozy z Německa, je skutečnost, že německý původ vozidla stále ještě pro české zákazníky znamená jakousi záruku kvality,“ řekl Pajer.

Podíl aut, která mají udávaný stav tachometru do 100 tisíc kilometrů se meziročně zvýšil z 22 na 37 procent. Naopak se snížil podíl aut, která najela 100 tisíc až 200 tisíc kilometrů z 50 na 43 procent. Podíl vozidel s s více než 200 000 najetými kilometry se snížil z 28 na 20 procent.

V letošním roce byly nejprodávanějšími ojetými vozy opět Škoda Octavia a Fabia. Následuje VW Passat a Ford Focus. Mezi deset nejprodávanějších modelů se nově dostala Škoda Rapid. Naopak v těsném závěsu zůstala korejská značka Kia. Vozy s dieselovými motory tvořily 59 procent prodejů.

Nejoblíbenější barvou ojetin je letos šedá s 19 procenty, vloni to přitom byla bílá. Ta si letos pohoršila o 4 % a umístila se společně s černou na druhém místě se 17 procenty. Podíl černých ojetin za rok vzrostl o 7 procent. U nových aut stále s 29 procenty dominuje bílá barva, následované šedou (24 %) a modrou (14 %).