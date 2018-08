První burčák se objeví již tento týden. Je to nevídaná rarita, říkají vinaři

PRAHA/MORAVA Rané odrůdy vinné révy dozrály neobvykle brzy a na vinicích probíhají první sklizně. Již tento týden se tak začne prodávat první burčák, oblíbený částečně zkvašený mošt se sladkou chutí. Příčinou je podle vinařů neobvykle teplý rok. Žádný z nich tak brzkou sklizeň ještě nezažil.

Podle ředitele Svazu vinařů ČR Martina Půčka stojí za předčasným zráním hroznů urychlené léto. „Vegetace nastoupila bez jara přímo do léta a všechno dozrálo o dva až tři týdny dřív,“ vysvětluje. Že víno uzraje dřív než obvykle, tak bylo jasné již zhruba od poloviny června, proces ale urychlily i nedávné deště. „Minulý týden spadlo na Moravě nějakých dvacet, třicet centimetrů vody. To révě výrazně pomohlo,“ říká Půček.

Burčák Burčák je částečně zkvašený mošt z plodů vinné révy, de facto meziprodukt při výrobě vína. Oproti klasickému vínu obsahuje více cukru a méně alkoholu - mezi jedním a sedmi procenty. Bývá částečně zakalen kvasným kalem. Obvykle se objevuje burčák bílý, červený je spíše raritou. Ačkoli jej lze vyrobit i například z maďarských hroznů, chráněné označení burčák je určeno pouze pro moravskou oblast. Ostatní nápoje tohoto typu musí být označovány jako „částečně zkvašený mošt“. První burčák obvykle vinaři začínají prodávat v druhé polovině srpna.

V současné době se sklízí především nejranější z odrůd, Solaris. Následovat by ji měly Irsai Oliver a Muškát Moravský, na začátku září pak Müller Thargau.

Šlechtitelská stanice vinařská ve Velkých Pavlovicích kupříkladu začala sklízet první hrozny odrůdy Solaris již v úterý. „První burčák půjde nejspíš do prodeje tento víkend,“ myslí si vedoucí výroby Ondřej Konečný. Teplé a suché počasí ovšem přináší vinařům také určité problémy. „Vodou musíme šetřit. Sucho má navíc neblahý vliv na setbu mladých vinic,“ říká Konečný.

Petr Kříž z malého rodinného Vinařství U Křížů v moravských Viničných Šumicích zase kvůli předčasné úrodě řeší potíže s hmyzem. „Nejdříve bývají zralé aromatické odrůdy, které si vosy a včely najdou velice rychle. Vedeme s nimi takovou válku,“ popisuje. Kříž hodlá uskutečnit první sklizeň po víkendu, burčák tak začne prodávat v polovině příštího týdne.

Rarita, kterou nikdo nepamatuje

„První sklizně koncem července jsou rarita, kterou nikdo nepamatuje,“ vysvětluje Půček. Ani Kříž, který se vinařství dle svých slov věnuje již od pěti let, podobnou situaci nikdy nezažil. „Letos je to poprvé. Jindy bývá burčák až kolem 20. srpna,“ říká.



Vinaři se tak letos těsně vejdou do limitu, v němž je burčák možné prodávat. Ze zákona se smí částečně zkvašené mošty distribuovat pouze v období mezi 1. srpnem a 31. listopadem. „Dané lhůta má odpovídat období, kdy se hrozny sklízí, aby se zamezilo výrobě burčáku z nezralých hroznů či naopak ze starého zahuštěného moštu,“ vysvětluje Půček. Ani výrazně předčasná sklizeň by ovšem podle něj nebyla důvodem pro změnu zákona.

Vinaři se shodují, že letos očekávají co do množství i do kvality dobrou úrodu, potvrdit to ale zatím nemohou. „Víno nezasáhla žádná nemoc ani krupobití, úroda by tedy měla být dobrá,“ říká Konečný. „V tuto chvíli můžeme říct, že sklizeň bude nadprůměrná, ale jen pokud nepřijdou silné deště nebo kroupy, které mohou způsobit hnilobu. Ostatně v roce 2014 například bylo až do konce srpna krásně, ale pak začalo pršet a během 10 dnů se silně rozšířila plíseň,“ míní Půček.

Předčasná sklizeň není pro vinaře zprávou nijak zvlášť pozitivní ani negativní. Jejich práce proběhne v podstatě stejně, jen se odbude o něco dřív. Určité výhody jim ale ze situace přece jen plynou. „O burčák standardně bývá zájem,“ říká Půček. „Díky dřívější sklizni mohou mít vinaři postupně ve sklípku více hroznů, prodají burčák a vyrobí další, nebo vyrobí více vín.“