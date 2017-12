První část největšího developerského projektu v Praze už má ‚zelené razítko‘

PRAHA Až 15 miliard korun hodlá developerská společnost Sekyra Group během 12 let investovat do projektu Smíchov City, který vyroste na 22 hektarech v areálu bývalého nákladového nádraží.

Projekt má zahrnovat přibližně 400 tisíc metrů čtverečních komerčních, bytových a obchodních ploch. Součástí plánů je také park o rozloze 14 tisíc metrů čtverečních, tedy o výměře srovnatelné s Valdštejnskou zahradou.

V první fázi, která bude zaměřena převážně na bydlení, hodlá developer postavit ve dvou blocích 400 bytů. Rezidenční část bude doplněna kancelářemi a službami. Na tuto etapu již bylo vydáno kladné stanovisko posouzení vlivu na životní prostředí, takzvané EIA.

Začne se nejdřív za rok

„Nyní se pustíme do územního řízení. Půjde-li vše hladce, mohli bychom začít stavět na přelomu let 2018 a 2019,“ říká Leoš Andrle, výkonný ředitel firmy. Výstavba potrvá dva až tři roky. V architektonické soutěži na podobu první etapy zvítězila kancelář Kuba & Pilař architekti. Na projektu ale spolupracuje s dalšími šesti architektonickými firmami.

Druhá etapa Smíchov City, jejíž výstavba by mohla začít do pěti let, bude zahrnovat zhruba 130 tisíc metrů čtverečních kanceláří. Polovinu z této plochy obsadí Česká spořitelna, která bude mít na Smíchově novou centrálu.

Součástí druhé fáze má být i tří- až čtyřhvězdičkový hotel. „Uvažujeme o podobném konceptu, jako je například designový Moxy, značka patřící pod Marriott,“ dodává Leoš Anderle. Hotel nebude mít velké konferenční centrum ani větší restauraci. „Chceme, aby návštěvníci využívali služeb umístěných v parteru okolních budov,“ tvrdí Anderle.

Konkrétní podoba druhé etapy Smíchov City vzejde z mezinárodní architektonické soutěže, do které se přihlásilo přes 160 kanceláří. Odborná porota vybrala 15 finalistů. Vítěz by měl být znám na jaře.

„Klíčový projekt“

„Projekt Smíchov City je pro Prahu klíčový. Hledáme jeho prostřednictvím recept, jak ze stovek hektarů dnes nevyužívaných ploch udělat fungující městské čtvrti,“ říká primátorka Adriana Krnáčová. O Smíchově se též uvažuje jako o jedné z možných lokalit, kde by mohl v budoucnu sídlit pražský magistrát.

Do přípravy Smíchov City se přitom může zapojit i veřejnost. Moderátorem debat mezi veřejností a developerem je Institut plánování a rozvoje. Právě na základě připomínek obyvatel developer projekt částečně upravil.

„Z diskuse s občany vyplynulo, že je pro ně prioritou více zeleně a přírodních prvků,“ uvedl Luděk Sekyra, předseda představenstva Sekyra Group a také jeden z hlavních sponzorů KDU-ČSL. Do projektu proto zakomponoval více zelených ploch a snížil objem původně plánované zastavěné plochy.

Smíchov City vyroste na pozemcích Českých drah. Ty v roce 2006 vyhlásily soutěž na zástavbu parcel, v níž uspěla společnost Sekyra Group. Dle smlouvy bude firma parcely od Českých drah postupně kupovat, a to vždy tu část, pro niž získá územní rozhodnutí.

„Kupní cena bude stanovena na základě tržní hodnoty pozemků v okamžiku územního rozhodnutí,“ upřesnil Leoš Anderle.