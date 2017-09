První česká hudební televize Óčko začala vysílat před 15 lety

PRAHA Česká hudební televizní stanice Óčko slaví v sobotu patnáct let vysílání. Vznikla v roce 2002 jako první tematická televize zaměřená na hudbu a moderní životní styl. V první roce se jmenovala Stanice O, od září 2003 nese jméno Óčko.

Televize Óčko, kterou vlastní mediální skupinu Mafra z koncernu Agrofert, vysílá od 1. července 2012 celoplošně. Nyní provozuje již tři hudební stanice.



V červnu 2013 spustila svou druhou stanici Óčko Gold zaměřenou na hity 60. až 90. let a v srpnu téhož roku Óčko Expres zaměřenou na současnou progresivní muziku.

Hlavní diváckou skupinu tvoří zejména dospívající mládež ve věku 12 až 19 let a mladí lidé ve věku do 39 let. Největší část programu tvoří videoklipy.

Óčko provozuje společnost Stanice O, a.s., která má základní kapitál 8,4 milionu korun a je stoprocentně vlastněna společností Mafra. Stanice O dosáhla v roce 2016 zisku 3,1 milionu korun při obratu 132,7 milionu korun. Ke konci loňského roku zaměstnávala sedmnáct lidí.