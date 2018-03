PRVNÍ DOJMY: Škoda představila budoucí prodejní hit, Vision X je hezké malé SUV

ŽENEVA (od zvláštního zpravodaje) Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto v pondělí, den před začátkem osmaosmdesátého ročníku ženevského autosalonu, představila koncept malého SUV, který navíc dostane originálně řešený hybridní pohon. Server Lidovky.cz jej prozkoumal ze všech stran.

Ještě před oficiálním zahájením ženevského autosalonu odhalila automobilka Škoda svůj nový koncept Vision X. Ten je především po stránce vnějšího designu velmi blízký budoucímu sériovému SUV značky. Zároveň ukazuje velmi vychytralou techniku, která umožní snížit emise budoucích vozů mladoboleslavské značky.

Z Vision X se v roce 2019 stane malé sériové SUV, které se v hierarchii modelů značky Škoda postaví pod kompaktní Karoq a větší Kodiaq. V koncernu VW pak bude tohle SUV alternativou k modelům Seat Arona a Volkswagen T-Roc, s nimiž sdílí základní technickou platformu MQB A0. Jak se zdá, Škoda bude chtít být z těchto automobilek nejvynalézavější, byť zdaleka ne všechna řešení, která koncept ukazuje, se objeví v sériové výrobě.

Blízko sérii

Podle šéfa české značky Bernharda Maiera je podoba studie velmi blízká sériovému provedení. Z vnějšku se toho na první pohled opravdu moc měnit nemusí, uvidíme, jak moc zachová sériové provedení Vision X hodně netradiční přední dělené světlomety (tady půjde o cenu), celkové tvary ale jistě zůstanou, včetně mohutných bočních prolisů nebo pro Škodu tak typické „tornado“ linie. Měnit se budou detaily: prahy, nárazníky nebo difuzory, auto určitě nebude mít vysouvací kliky, které dostal prototyp. A v sériovém provedení jsou asi nemyslitelná také bezrámová okna.

Vnější design Vision X hodnotíme velmi pozitivně. Auto vypadá určitě větší, než co říkají papírové rozměry 4 255 x 1 807 x 1 535 mm. Je to dáno i použitím velkých dvacetipalcových kol. Vision X má typické znaky moderních malých SUV, není tedy přehnaně vysoký a u studie dokonce zbylo (alespoň vizuálně) překvapivě hodně místa pro kapotu, která se zdá být docela protažená. Linie střechy je docela nízká, přitom uvnitř bude dostatek místa a posádka bude sedět trochu výš, než v klasickém hatchbacku.

Technickou perličkou karoserie studie je fakt, že je vyrobena z karbonu. To je pro koncept praktické řešení, v sériové výrobě by ovšem bylo příliš drahé a určitě se neobjeví. Určitým „podpisem“ nového šéfdesignéra Škody Olivera Stefaniho je na studii jméno automobilky na zádi namísto loga. Tohle řešení se možná objeví i v sérii. Jinak ještě koncept vznikal pod kuraturou Jozefa Kabaně, byť dokončen byl už bez něj.

Odvážnější interiér

V interiéru Škoda experimentovala trochu víc, čtyřmístné uspořádání i některé výrazné designové prvky do sériového provedení nepromluví, nezůstanou tu ani dron a dva elektrické longboardy, které Škoda zabudovala do zavazadlového prostoru. Nicméně i některá řešení v interiéru ukazují, že model, který ze studie Vision X vzejde, nebude vůbec konzervativní auto. Stačí se podívat na sourozence T-Roc a Aronu, Škoda bude možná ještě více než oni hýřit kreativitou.

A to i po stránce chytrých řešení. Bernhard Maier během tiskové konference hodně mluvil i o konektivitě, neustálé připojení k internetu by mělo být u auta samozřejmostí. K tomu tu budou nové služby, Vision X jich několik předvádí a sériový vůz některé dostane. Třeba chytrou aplikaci, která řidičům pomůže snadno najít parkovací místo. Tu by prý měla Škoda oficiálně spustit již brzy.

Další zkoušená řešení ukazují třeba možnosti pronajímat vůz, když jej majitel nepotřebuje, neb je tu řešení nabízení spolujízdy. A specialitou je i služba, která usnadní vyzvedávání dětí ze školky, pokud to rodiče nestíhají.

Originální pohon

Vision X je možná doposud nejoriginálnější ze všech studií škodovky, jelikož kromě nových řešení na karoserii i v interiéru ukazuje také zbrusu nový a velmi originální pohonný systém pod kapotou. I u něj je velkým otazníkem, zda se dostane do sériového provedení, ale my mu hodně držíme palce. V podobě studie je to totiž takový hybrid na druhou, v sériovém provedení by ale stačilo i „jednoduché“ řešení.

Pod přední kapotou se nachází motor 1.5 TSI, který kromě benzínu umí spalovat i stlačený zemní plyn (CNG). Agregát má výkon 96 kW, což by samo o sobě bylo pro malé SUV dostatečné. Ale k tomu tu je na zadní nápravě elektromotor s výkonem až 21 kW, který umožňuje částečný pohon na elektřinu. Zajímavostí je, že jde o nízkonapěťový systém se 48 V, takže je méně náročný na zástavbu i servis. Toto hybridní řešení nejen že z auta snadno dělá vůz 4x4, ale snižuje emise CO2 až pod hranici 89 gramů na 100 kilometrů. Škodě by tak pomohlo snížit flotilový průměr, který má v roce 2020 být 95 gramů na vůz.

Zda ovšem toto řešení „projde“ do sériové výroby, není zatím vůbec jasné. Ve Škodovce se tváří, že by asi hodně chtěli, jenže otázkou je, jak to bude vycházet z hlediska nákladů a „příkazů“ z koncernu. Pravdou je, že 48voltové hybridy mají před sebou velkou budoucnost, ale v koncernu zatím nikdo v sériovém provedení (kromě luxusních Audi) takové řešení nepřinesl – a obzvlášť ne v kombinaci, v jaké ho předvádí Vision X. Originální sestava by ovšem nemusela být výrazně dražší než zástavba klasického pohonu všech kol, takže je možné, že si ji nakonec Škoda prosadí.