První modernizované pendolino jelo z Prahy do Košic. Je v něm i dětské kino

PRAHA První modernizovaná souprava pendolina v pondělí svezla cestující na trase z Prahy do Košic. Zároveň v pražském opravárenském depu začali technici pracovat na interiéru druhé soupravy rychlovlaku. Na pondělním setkání s novináři to řekl Michal Štěpán, člen představenstva Českých drah zodpovědný za osobní dopravu.

Modernizace jedné soupravy vyjde zhruba na 35 milionů korun, doplnil ředitel odboru obchodu osobní dopravy Jiří Ješeta.



Všechny soupravy pendolina, které jezdí 12 let, dostanou nová sedadla, vizuální informační systém, dětské kino, nové obložení stěn a zmodernizovné WC. Druhá souprava by podle Štěpána měla být hotová v polovině listopadu, do Vánoc chce dopravce modernizovat interiér třetí ze sedmi souprav.

Kvůli postupným opravám pendolin nahrazuje dopravce část spojů provozovaných těmito soupravami vlaky v podobě klasické soupravy vedené lokomotivou. Jedno pendolino je navíc trvale vyřazeno z provozu od nehody ve Studénce z léta 2015. Tato souprava by se na koleje měla vrátit začátkem příštího roku, kdy jí italský výrobce Alstom vyrobí nový řídící vůz. Původní byl při střetu s nákladním vozidlem zcela zdemolován.

Rekonstrukci interiéru pendolin zadaly České dráhy své dceřiné společnosti poté, co původní otevřené výběrové řízení na jejich rekonstrukci zrušily. Od využití vlastních techniků si České dráhy slibovaly zkrácení času projektu o zákonné lhůty vyplývající z výběrového řízení. Podle Štěpána navíc práce na obnově interiéru skončily s velice dobrým výsledkem.

Pendolina dodávala Českým drahám od roku 2003 italská společnost Fiat Ferroviaria, která nyní patří mezinárodnímu koncernu Alstom. Běžný provoz zahájily rychlovlaky v Česku v listopadu 2005. Dopravce za sedm souprav podle médií zaplatil 4,4 miliardy korun, poslední splátku poslal koncem roku 2014.

Oficiálně je stroj schopen vyvinout rychlost až 230 kilometrů v hodině. Na českých kolejích ale musí dodržovat rychlostní omezení na 160 kilometrů v hodině. Proti jiným soupravám v tuzemsku využívá pendolino systém vyklápěcí skříně, který mu umožňuje projíždět zatáčky až o 30 procent vyšší rychlostí, než je tomu u konvenčních vlaků.