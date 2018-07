Prvním ombudsmanem ČT se v srpnu stane Čestmír Franěk, bude řešit stížnosti diváků

Praha V České televizi začne od srpna působit ombudsman, bude jím dosavadní zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT pro analytické a diskusní pořady Čestmír Franěk (64). Obracet se na něj budou moci diváci i instituce se svými stížnostmi. Jmenování prvního ombudsmana ve středu oznámil Radě ČT generální ředitel televize Petr Dvořák.

„Po ustavení Divácké rady, v níž zasedá šedesát osobností zastupujících významné české instituce, sdružení a spolky, se ombudsman stane dalším nezávislým orgánem pro posílení komunikace České televize s veřejností,“ uvedl Dvořák. Návrh na zřízení postu ombudsmana představil loni v kandidátském projektu na post generálního ředitele České televize.



Ombudsman ČT má být garantem řádného vyřizování diváckých podnětů a novou instancí pro posuzování stížností, o jejichž předešlém vypořádání budou mít stěžovatelé pochybnosti. Pozici ombudsmana má řada významných médií veřejné služby v Evropě, včetně BBC.



„První úkol, který jsem si stanovil, je nastavení nových, jasných a co nejjednodušších pravidel pro komunikaci s diváky tak, aby jejich návrhy, podněty a stížnosti putovaly přímo k odpovědnému a kompetentnímu zaměstnanci České televize. Aby byly vyřízeny rychle, korektně a transparentně,“ uvedla Franěk.



Franěk působí v médiích více než 35 let. Jako novinář přispíval do novin a časopisů Mladý svět, Večerník Praha či Týden. V roce 2000 nastoupil do České televize na pozici dramaturga. Jeho specializací byla zejména publicistika, diskusní pořady i volební speciály.