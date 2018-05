Pylová ‚kalamita‘ páchá škody na autech. Pozor na zanesené filtry a poškrábání karosérie

PRAHA Žlutý pyl, která zaplavil Česko, nedráždí jenom alergiky. Negativní vliv má i na automobily, konkrétně trpí filtry. Pracovníci autoservisů doporučují, aby si řidiči měnili kabinový a vzduchový filtr častěji, než je předepsáno. Trpí také karosérie, ale jen pokud se od pylu očistí neodborně.

Kabinový neboli pylový filtr by měli majiteli v autoservisu vyměnit při servisních prohlídkách. Pokud jej tedy pravidelně navštěvuje, měl by být relativně čistý. Po letošním pylovém „boomu“ ale dostávají filtry zabrat. Zvlášť starší auta, u kterých řidiči navštěvují servis pouze při poruše, mají filtry zřejmě nefunkční.

Ideálně by mělo k výměně dojít každý rok

„Kabinový filtr by se měl podle výrobců měnit po dvou letech, vzduchový filtr po 60 až 80 tisících najetých kilometrech. Přitom už po 30 tisících je zanesený. My kabinový i vzduchový filtr měníme o polovinu dříve,“ přiblížil pro server Lidovky.cz majitel Autoservisu 24 Jiří Lindner.



Zanesený kabinový filtr představuje problém. Výsledkem je zapáchající auto a horší proudění vzduchu. „Zanesení vzduchového filtru člověk téměř nepozná, výkon motoru se nesníží, spotřeba se taky nezmění. I když je špinavý, tak si s tím auto poradí. Díky obrovskému tlaku vzduch pořád proudí. U kabinového filtru je to horší. Vnitřní ventilátory jsou hlučnější a do auta se může dostat zápach,“ dodal Jiří Lindner.



„Řidiči by měli po tomto pylově vydatném období nejlépe vyměnit filtr na konci léta nehledě na to, zda ho mají nový, nebo ne,“ uvádí Pavel Kaftan, majitel Autoservisu JPK.



Antialergické filtry se ve městě nevyplatí

Existují tři typy kabinových filtrů – klasický papírový, filtr s aktivním uhlím, který má pohltit zápachy, a potom antialergický. Speciální antialergický filtr se ale příliš nehodí do města, kde člověk často vystupuje a nastupuje.



„Podle mě jsou antialergické filtry spíše komerční záležitostí. Vzduch se do auta totiž dostane i přes otevřené okýnko, nebo když člověk vystupuje. Teoreticky by to mohlo fungovat, pokud se auto hermeticky uzavře a řidič jede v kuse například dvě hodiny. Potom to význam má. Při jízdě ve městě, kdy řidič pořád otevírá auto, to nemá velký smysl,“ řekl pro Lidovky.cz majitel autoservisu Pavel Kaftan.



Za zápach v autě může i klimatizace

Za zápachem v automobilu nemusí vždy stát zanesený filtr. Řidiči podle autoservisů zapomínají na údržbu klimatizace a nepoužívají ji správně. I dva roky staré auto tak může nepříjemně zapáchat. „Často k nám chodí zákazníci kvůli zapáchající klimatizaci a potřebují její dezinfekci. Za zápach může hlavně to, že řidiči používají klimatizaci celoročně a takřka ji nevypnou. Potom se v ní tvoří bakterie. Doporučil bych řidičům, aby vždy pět minut před vypnutím motoru vypli klimatizaci, tím se profoukne a nezanese se tak rychle,“ dodal majitel servisu Lindner.



Pokud řidiče, který se potýká s pylem trápí žlutá karoserie, měl by lak v současném období více udržovat, napastovat a pořádně vyleštit. Na hladkém povrchu se zrnka pylu neudrží tak snadno jako na nevyleštěném autě. Pyl by ale podle automechaniků neměl lak při správném ošetření poškodit. „Nejsem si vědom toho, že by to mohlo nějak lak poškodit. O takovém případu jsem ještě neslyšel. U neodborného ošetření hadrem by mohlo dojít jedině k mikroskopickému poškození,“ sdělil Libor Budina z Autoklubu ČR.



Pomůže navoskování a pořádný proud vody

Ideální je vůz nejdříve namočit, a potom pyl setřít. Při nedostatečném namočení ovšem řidič může autu uškodit. „Poškrábat lak pylem může řidič nesprávným mytím vozidla, kdy nejhrubší nečistoty před samotným mytím nesmyje důkladným proudem vody,“ uvedl vedoucí servisních služeb Škody Auto Karel Starý.

Kromě navoskování může řidičům pomoct také letní směs do ostřikovačů a pravidelné vysávání interiéru. „Vhodné je auto před sezonou navoskovat originální autokosmetikou, lak je poté mnohem lépe chráněn a nečistoty se myjí snadněji. Samozřejmostí je letní směs do ostřikovačů, která má odlišně složení od té zimní a efektivněji odstraňuje pyl a hmyz. Důležité je myslet také na interiér vozu a pravidelně jej vysávat, každý rád jezdí v létě s otevřenými okny a pyl se samozřejmě dostává i dovnitř vozidla,“ uzavřel Starý.