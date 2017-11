Radikální zákaz kamionů v Praze může ožít už v zimě. Projekt je hotový

PRAHA Pražští úředníci v tichosti připravili radikální opatření, které zavání kolapsem dopravy v okolí metropole. Zákaz vjezdu kamionů – schválený pražskými radními letos v červenci – se výrazně přiblížil. Vstoupit v platnost by mohl už za pár měsíců.

Neexistuje rozumná trasa, po níž by mohly kamiony od Mladé Boleslavi či Hradce Králové objet Prahu. Přesto je téměř hotový projekt, který nákladní auta – až na výjimky – zcela vyloučí z dopravy v hlavním městě. Ožít by mohl už v prvních měsících příštího roku.

Zákaz vjezdu vozů delších než dvanáct metrů se zrodil v létě jako politické rozhodnutí rady města – přijatý byl překvapivě v nejtvrdší možné variantě. Kamiony nebudou smět například na Jižní spojku, což je pro ně jedna z klíčových tepen v Česku.

Minulé úterý, o čtvrt roku později, měli ti samí politici v čele s primátorkou Adrianou Krnáčovou (ANO) o projektu nachystaném dopravními úředníky magistrátu jednat. Předkladatel jej však na poslední chvíli z programu stáhl.

Jen technická pauza

„Byla to dílčí zpráva o projektu, který je de facto hotový, ale příslušný odbor mě požádal, že chce ještě něco předělat. Důvod stažení z rady je technický, ne politický,“ uvedl náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Byl to právě on, kdo v červenci tvrdý zákaz vjezdu kamionů do Prahy prosadil.



Kolegy radní chce s hotovým projektem seznámit ještě v listopadu. Vše je už nyní mimo politické pravomoci – opatření během několika měsíců, po vyřízení všech úředních náležitostí, vyhlásí odbor dopravních agend pražského magistrátu.



Co přesně se v případě startu opatření, jehož technická dokumentace čítá zhruba 250 stran, stane? Zahradí se vjezd nákladních aut na Jižní spojku, navazující Štěrboholskou radiálu či Spořilovskou ulici.

Tyto silnice uvnitř Prahy nyní fungují jako náhražka pro chybějící část Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D11.

Dostavba zhruba třináct kilometrů dlouhého úseku je však zatím v nedohlednu. Pražané by dýchali méně nebezpečných plynů, ubylo by nepříjemného hluku, ale vně Prahy by nastaly obří dopravní komplikace.

Kamiony nyní sjíždějící do Prahy z boleslavské dálnice D10 či hradecké D11 by se nově musely valit středočeskými obcemi, jejichž silnice na tento nápor kapacitně nestačí. Náměstek Dolínek si to dobře uvědomuje a přiznává, že nákladní auta reálně nemají kudy metropoli objet.

„Je ovšem třeba si uvědomit, kolik lidí umírá kvůli kvalitě ovzduší, v Praze se to může týkat až 400 lidí ročně – s tím musíme něco dělat. V metropoli představují auta 90 procent znečištění,“ postěžoval si.



Zároveň není příliš překvapivé, že kromě zástupců Prahy nepodporuje zákaz vjezdu kamionů v podstatě nikdo. Proti je Středočeský kraj, ministerstvo dopravy či spediční firmy. Nadšené není ani Ředitelství silnic a dálnic, které bude muset navzdory nesouhlasu připravit na příjezdech do Prahy značení upozorňující na zákaz vjezdu.

Problém může zákaz znamenat i pro automobilky, které vozí do Prahy nové vozy na plošinách kamionů. Třeba Škoda Auto prodá za měsíc do metropole asi tři tisíce aut. Ze všech nových osobních vozů v Česku jich bylo loni 43 procent zaregistrováno právě tam.

Přijde Praha o peníze?

Cesta k dosažení zákazu je relativně volná. Policie má jen poradní hlas, nemůže opatření vetovat. Ministerstvo dopravy hrozí, že zavře přívod peněz, které Praze posílá ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Za poslední roky to byla bezmála miliarda.

„Fond spolufinancuje opravy náhradních tranzitních tras za chybějící část Pražského okruhu, tedy Jižní spojku. Pokud taková trasa přestane existovat, SFDI nebude moct dál Praze peníze poskytovat,“ řekl mluvčí ministerstva Jakub Stadler.

Podle zákulisních informací je v budoucnu možné kompromisní řešení. Pokud by byla dopravní situace po zavedení zákazu opravdu neúnosná, může nastat zmírnění opatření.

Zákaz je podle všeho zejména nátlakovou hrou současného vedení města, které se snaží ministerstvo přimět k co nejrychlejší přípravě dostavby Pražského okruhu, tedy vnějšího obchvatu.