Radní Prahy schválili změnu územního plánu pro další stavby Penty

PRAHA Pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) v úterý přes odpor své náměstkyně Petry Kolínské (Zelení/Trojkoalice) prosadila radě změnu územního plánu, která umožní další zástavbu skupiny Penta u Masarykova nádraží. Kolínská řekla, že s firmou jednala o podmínkách, požadujících například smíšenou zástavbu nebo zachování uliční sítě.

Schválená změna, kterou předložila primátorka, však podle náměstkyně žádné podmínky nestanovuje. Podle primátorky trvala Kolínské příprava dlouho a město z žádných požadavků neustoupilo.



Změny územního plánu se týkají pozemků mezi Florencí a Masarykovým nádražím, jejich větší část nyní zabírá autobusové nádraží. Vlastní ho firma ČSAD Praha holding, která tam v minulosti plánovala postavit vlastní projekt. Podle informací Kolínské je nicméně Penta před dohodou o odkupu pozemků. Na pozemcích je možné stavět už nyní, Penta však požaduje větší hustotu zástavby.

Podle Kolínské by změna měla být doprovázena podrobnější dokumentací, která by městu garantovala dobrou prostupnost území a vyváženou zástavbu, která by nebyla tvořena jenom kancelářemi. „S Pentou jsem o tom vyjednávala a myslím, že jsme se celkem blížili k nějaké shodě,“ uvedla Kolínská, která má změny územního plánu v kompetencích.

Kolínská chtěla počkat na dohodu s Pentou

Na úterní radě chtěla Kolínská navrhnout odložit schválení změny do doby, než bude hotová dohoda s Pentou. Krnáčová nicméně z titulu své funkce změnu spolu s několika dalšími předložila sama a rada je schválila. „Paní primátorka, která má, jak je obecně známo, ke společnosti Penta poměrně blízko, se prostě rozhodla, že ta změna už na žádné dohody čekat nemá,“ komentovala postup primátorky Kolínská.

Podle Krnáčové náměstkyně změnu delší dobu blokovala. „Předložila jsem některé změny územního plánu, které paní náměstkyně blokovala dlouhou dobu, některé dokonce i několik let. Všechno, na čem v případě Masarykova nádraží padla dohoda, samozřejmě platí a bude splněno, není to tak, že by tím urychleným předložením město nějak ustoupilo ze svých požadavků,“ sdělila. Dodala, že v úterý pouze celou věc urychlila a změny musí stejně ještě schválit zastupitelstvo.

Podle Kolínské nicméně úterní postup znamená to, že se město vzdává možnosti podrobněji regulovat budoucí zástavbu na významném území v centru Prahy.

Kromě pozemků, kde plánuje stavět Penta, v úterý primátorka předložila a nechala schválit několik dalších změn územního plánu. Jednou z nich je například změna umožňující postavit tři několikapodlažní obytné domy v Komořanech kousek od Pražského okruhu. Pozemky město před lety samo prodalo soukromníkovi. „Je nepřijatelné, aby město prodalo pozemky a pak je soukromníkovi zhodnocovalo. Město se nemá rozrůstat do polí a zeleně za silničním okruhem,“ uvedla Kolínská.

Na brownfieldu mezi Masarykovým nádražím a Florencí plánuje Penta postavit administrativní budovy s obchody, restauracemi a parkem podle projektu architektky Zahy Hadidové.