Tuzemák může být rakovinotvorný. Česko chce výjimku z možného zákazu v EU

PRAHA/BRUSEL Český legendární Tuzemák možná přijde o své tradiční složení. Rumové aroma, které se do Tuzemáku přidává, totiž podle zjištění Evropského úřadu pro kontrolu potravin může obsahovat rakovinotvornou látku. Ten by mohl v ingredienci v budoucnu úplně zakázat. Česko se ale podle slov ministra zemědělství Jurečky hodlá bránit a zažádat o výjimku.

Typická vůně linoucí se z Tuzemáku, která je pro mnohé téměř synonymem Vánoc, může být způsobená ingrediencí, která způsobuje rakovinu. Vyplývá to ze zjištění evropského úřadu, který se zabývá kontrolou kvality potravin. Ten by měl své výstupy předat Evropské komisi, která se jimi bude zabývat. O věci informuje server iHned.cz.

Je tedy ve hře varianta, že Komise ingredienci zakáže úplně. Tuzemák by poté musel měnit složení, což by způsobilo komplikace firmám, které ho vyrábějí. V českých podmínkách tvoří rumy až čtvrtinu veškeré konzumace tvrdého alkoholu. Tuzemák se však už za rum označovat nesmí, tento název mu zakázala EU už v roce 2003, neboť se nepálí ze třtiny.

O tradiční složení Tuzemáku se však chce v Bruselu Česko porvat. Ministr zemědělství Jurečka totiž potvrdil, že v případě, že by se muselo do receptury české lihoviny z vůle EU zasáhnout, podá v Bruselu žádost o výjimku.

„Chtěli bychom s Evropskou komisí i s úřadem pro bezpečnost potravin jednat, budeme chtít všechny doklady a vědět, jestli v tom malém množství, které je v rumu, je látka nebezpečná,“ prohlásil Jurečka.



„Přesný právní status rumového aroma se v současné době přezkoumává a debatuje se o něm s členskými státy,“ potvrzuje Magdalena Frouzová, která dělá mluvčí Evropské komise v Praze.



Komise přistupuje k výjimkám v případech, kdy je zjevné, že daná složka by se zasaženým zemím jen těžko nahrazovala. Na to právě sází i české zastoupení. „Pokud bychom došli až do fáze, že by se prokázaly negativní důsledky, tak ta možnost tady je. Tuzemský rum je tradiční alkohol, který se používá i na pečení,“ prohlásil Jurečka.