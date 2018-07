Raiffeisenbank krouží kolem Monety, spojením by vznikla banka s více než milionem a půl klientů

PRAHA Český bankovní trh vyhlíží největší transakci za posledních několik let. Několik na sobě nezávislých zdrojů LN potvrdilo, že jejími aktéry by se mohly stát rakouská skupina Raiffeisenbank (RBI), respektive její česká dcera, coby kupující a na druhé straně Moneta Money Bank.

Případným spojením obou ústavů by vznikla třetí či čtvrtá největší banka podle počtu klientů. Těch dnes mají dohromady asi 1,6 milionu, přibližně stejně jako jako Komerční banka.

Sama rakouská banka na dotaz LN přiznala, že má zájem expandovat, a to i v Česku. „RBI plánuje na vybraných trzích růst, přičemž Česko je jedním z těchto trhů,“ uvedl mluvčí Christof Danz. Konkrétní ale být nechtěl. „Principiálně se nevyjadřujeme ke spekulacím na trhu týkajících se fúzí a akvizic. Mohu ale více vysvětlit naše ambice expandovat na vybraných trzích. Johann Strobl – výkonný ředitel RBI – už v minulosti uvedl, že tento růst může být nejen přirozený, ale že by také zvážil nákup jiných portfolií,“ doplnil pouze Danz.

Raiffeisenbank už v minulosti spolkla eBanku, Citibank a Zuno

S expanzí v Česku má rakouská bankovní skupina dobré zkušenosti. Například koupě eBanky, kterou v roce 2006 získala Raiffeisenbank od PPF miliardáře Petra Kellnera, je považována z jednu z nejúspěšnějších akvizic v historii rakouské skupiny.



Úvahám o pořízení Monety rovněž nasvědčuje skutečnost, že česká Raiffeisenbank nedávno úspěšně začlenila do svých struktur hned dvě banky. „Akvizice Citibank a Zuno Bank byly úspěšně ukončeny v loňském roce,“ potvrdila mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká. „V Praze sedí tým, který umí koupit a úspěšně integrovat jiný byznys. A Vídeň to ví,“ řekl LN pro doplnění a pod příslibem anonymity finančník obeznámený s fungováním rakouské skupiny.

Ten také kvituje případně spojení české Raiffeisenbank s Monetou.„Logiku to má. Obě banky nejsou ani malé štiky, ale ani dostatečně velké na to, aby byly efektivní v nákladech. Spojením by obě banky ušetřily hodně nákladů a realizovaly významné synergie, jak se říká v lepších kruzích,“ dodal finančník.

Moneta připouští změnu

Zatímco mluvčí české dcery rakouské skupiny se k případné koupi konkurenční banky odmítla vyjádřit, šéfka komunikace Monety Money Bank Martina Lambert možnost změny akcionářské struktury připouští.

„V kontextu pravidelných setkání s analytiky a akcionáři Moneta Money Bank se představenstvo banky vyjádřilo, že je připraveno podpořit jakoukoliv smysluplnou nabídku ze strany potencionálních zájemců o koupi banky,“ uvedla Lambert. „A v případě, že taková nabídka přijde, tak ji bude neprodleně komunikovat akcionářům,“ doplnila.

Převzetí ze strany Raiffeisenbank by podle spekulací z trhu mělo proběhnout přes burzu.

„Myslím, že je to spíše aktivita Raiffeisenbank, která má mandát z Rakouska něco koupit, než iniciativa Monety. Spíš tak okopávají pneumatiky,“ komentoval to pro LN bankéř se dobrou znalostí akvizičních příležitostí na českém finančním trhu.

Jestli do toho RB půjde, bude ale záležet na konečném rozhodnutí matky RB, kam se rozhodne uvolnit finanční prostředky. Rakouská skupina má údajně v hledáčku ještě další akviziční zájem jinde v zahraničí.

Akcie Monety jsou dnes obchodovány na burze. Zvažovaný obchod by pak měl dopad na jejich cenu. Ovšem cenu akcií Monety mohou ovlivnit i relikty minulosti v podobě zkrachovalé Agrobanky. Tu v roce 1995 ovládala investiční skupina Motoinvest kolem podnikatele Pavla Tykače. Americký koncern GE pak v roce 1998 koupil za půl miliardy korun její státem ozdravenou část. V dubnu 2015 se GE rozhodla kompletně prodat svou bankovní divizi a z českého bankovního trhu odejít. V květnu roku 2016 se pak banka přejmenoval na Moneta Money Bank a vstoupila na burzu.

Jenže prodej Agrobanky dodnes řeší soudy. Například v říjnu 2016 společnost ARC Services, menšinový akcionář Agrobanky, podala k soudu žalobu proti Monetě, Agrobance a jejímu nucenému správci v roce 1998 Jiřímu Klumparovi na určení neplatnosti akvizice. „Jsme přesvědčeni, že smlouva o prodeji části podniku Agrobanky je platná. Celá transakce proběhla pod dohledem ČNB. Žalob zpochybňujících prodej části podniku Agrobanky bylo podáno za posledních dvacet let několik, žádná z nich nebyla úspěšná,“ uvedla k tomu mluvčí Monety Martina Lambert.