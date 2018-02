Ráno v supermarketu ušetříte, večer bude dráž? Digitální cenovky přinesou cenovou revoluci

PRAHA Kostka másla, kterou zákazník v klidném dopoledni nakoupí za běžných 53 korun, by ve večerní nákupní špičce mohla stát i o pár korun více. Nakupování propojené s moderními technologiemi obchodníkům dává příležitost vydělat, zákazníkům ale zase slibuje rychlejší a pohodlnější nákup.

Digitální cenovky na regálech, které umožňují téměř okamžitě reagovat i na změny počasí při prodeji deštníků nebo na větší počet zákazníků v prodejně, již v Česku aktivně využívá třeba prodejce Tchibo. Dalšími průkopníky jsou i Alza, v zahraničí řetězce Albert, IKEA nebo slovenský COOP.



Digitální cenovky obchodníkům dovolují hýbat s cenami zboží stejně rychle jako leteckým společnostem s nabídkou letenek. Propojení se softwarem a snadná změna číslic na nákupním regálu umožňuje úpravu cen klidně i po pár hodinách.

Plošné zavedení digitálních cenovek v českých obchodech je však spíše hudbou budoucnosti. „Zatím je to varianta, kterou moderní technologie umožňují a vedou se o ní diskuse,“ říká o pohyblivých cenovkách mluvčí logistické společnosti Logio Petr Medek.

V Česku elektronické cenovky využívají prodejci Tchibo či Alza. „V Alze jsme rozjeli pilotní projekt elektronických cenovek, které online promítají platné ceny na e-shopu. Změny cen na základě nákupního chování zákazníků ale neplánujeme,“ komentuje ředitel prodejní sítě Miroslav Tesař.

O zavedení do všech svých prodejen zatím neuvažují. Jedná se totiž o investici v řádech několika milionů korun. „Plošného zavedení v řetězcích, které mají stovky prodejen a řádově tisíce položek na regálech se patrně dočkáme, až cena technologie výrazně poklesne,“ míní Zdeněk Skála, ředitel výzkumu agentury GfK.

Před pohyblivostí cen v řádech hodin chrání zákazníky kromě drahé technologie také ještě legislativa. „Je důležité, aby byl spotřebitel vždy řádně seznámen s cenou nabízeného zboží. Aby cena byla jasná, vyčíslená v korunách včetně všech poplatků a DPH. Je bez významu, jestli tento údaj bude na papírovém štítku nebo na displeji u výrobku, pokud bude jasný a čitelný,“ vysvětluje tiskový mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

„Nesmí samozřejmě dojít v žádném případě k situaci, že by se cena zvýšila od vložení zboží do košíku cestou spotřebitele k pokladně,“ varuje. I pro takový případ ale našli řetězce již řešení, které prozatím testují v zahraničních pobočkách.

Stačí přiložit a jít

Jak by mohlo zlevnění technologie digitálních cenovek ovlivnit každodenní nakupování, již vidíme na obchodech společnosti Ahold Delhaize, která na konci loňského roku zavedla inovaci s názvem Tap to Go (volně přeloženo „přilož a běž“), kterou zatím uvedla pouze ve svých nizozemských pobočkách.

Nákup přitom probíhá jednoduše – zákazník přiloží svou osobní kartu k cenovce, stejným způsobem namarkuje celý nákup a zaplatí, aniž by musel projít pokladnou. Z prodejen by tak zmizely i košíky, neboť zákazníci si mohou zboží uložit přímo do tašek.

Bezhotovostní platba je vedena přes bankovní účet, s nímž je zákaznická karta propojena. Spotřebitel pak ocení hlavně to, že nemusí čekat ve frontě před kasou nebo vykládat vybrané zboží na pás. Po půl roce testovacího provozu chce Ahold zhodnotit, zda systém digitálních cenovek uvede i do běžného provozu.

V Česku je průkopníkem digitálních cenovek například prodejce Tchibo, který je vyzkoušel již v roce 2010 ve své pobočce v nákupním centru Metropole Zličín. „Velice se nám osvědčily,“ pochvaluje si mluvčí společnosti Eva Kotýnková.

„Našemu personálu šetří čas při každotýdenním přeceňování obchodu a zároveň šetříme i papír na tisk cenovek pro každý jednotlivý artikl. Navíc jsme schopní udělat velice rychle akci typu happy hour nebo snadno reagovat třeba na počasí.“

Tchibo tak v loňském roce zavedlo digitální cenovky do všech svých prodejen v Česku a na Slovensku. Digitální cenovky ale testuje na některých trzích i švédský výrobce nábytku Ikea, který je chce v budoucnu zavést také v Česku.



Zásobování plánuje počítač

S cenami na elektronických cenovkách by mohla hýbat nejen frekvence nakupujících, ale i další předvídatelné vlivy. Ty již prodejci využívají například pro zásobování obchodů. „Systém dokáže predikovat budoucí prodeje – co se prodá zítra, příští středu nebo za měsíc,“ říká Tomáš Formánek, marketingový ředitel firmy Logio.

„Důležité atributy jsou například sezónnosti. Nealkoholické nápoje a zmrzlina vždy reagují na teplotu pozitivně. Když roste teplota, roste i jejich spotřeba. Pak jsou naopak položky, které reagují na změnu teploty negativně, jako třeba mléko.“

Podle Formánka takový systém využívají obchodní společnosti i menší podniky, konkrétně třeba firmy Auto Kelly, řetězce Coop, prodejce elektroniky Datart nebo hračkářství Pompo.

V maloobchodu platí i trend špatného počasí. Během bouřky podle Logia odloží nákup v kamenné prodejně až 37 procent zákazníků. Počítačový systém tak obchodníka upozorní na provedení personálních změn a možnosti nabrání menšího počtu brigádníků.

Do zásobování prodejny ale software dokáže promítnout i lokální jevy jako koncerty nebo sportovní utkání. Elektronické cenovky jsou podle odborníků jen jedním z příkladů změn, kterými se technologická modernizace podepíše na běžných prodejnách. „Začnou se stírat rozdíly mezi kamenným a online prodejem,“ předvídá David Klečka, ředitel společnosti Yieldigo.

„Řetězce například nabídnou výdejní místa na benzinových pumpách, kde si budete moci zboží vyzvednout cestou z práce. Možná bude předobjednávka na e-shopu, takže si do obchodu dojdete objednávku jen vyzvednout. Nebo zákazník půjde vedle regálu a budou se mu zobrazovat akce určené výhradně pro něj.“