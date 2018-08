Recept na nedostatek zaměstnanců v Česku? Pomoct můžou například i Srbové

PRAHA Vláda vyhověla návrhu Hospodářské komory rozšířit nábor zaměstnanců do České republiky o další země s kulturně a jazykově blízkými uchazeči jako jsou například Srbové. Tuzemští podnikatelé mají k Srbsku podle Hospodářské komory navíc pozitivní vztah. Důkazem jsou stále četnější návštěvy podnikatelských delegací.

V již zmíněném Srbsku do nedávna úspěšně fungoval automobilový průmysl, který po sobě zanechal 30 tisíc kvalifikovaných zaměstnanců. Řada nich by mohla najít uplatnění v českých podnicích. Srbsko se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností, jejich zapojení v Česku by tak vypomohlo oběma státům.

Nový režím přijímání srbských pracovníků je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru. „Musí zaměstnávat alespoň 10 zaměstnanců a nesmí mít žádné závazky vůči státu. Je pro ty, kteří nemohou dlouhodobě obsadit volné místo z českých zdrojů,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí ministerstva průmyslu o obchodu Štěpánka Filipová.



Do konce roku jich může být až 800

Pracovníci ze Srbska se mohou o zaměstnání v České republice ucházet od 15. srpna. O žádostech bude rozhodovat ministerstvo průmyslu a obchodu na základě doporučení Hospodářské komory. Již nyní se o srbské zaměstnance hlásí několik firem. Do konce roku by podle Dira mohli vyřídit až 800 žádostí. Celkem může ČR přijmout maximálně dva tisíce Srbů. Za prací do Česka mohou přijít také Mongolci a Filipínci. U těchto vzdálenějších národností ale HK přijala zatím jen jednotky žádostí.



„O pracovníky z Mongolska je zájem především do masovýroby, řeznictví a kovovýroby. Mongolové jsou zvyklí pracovat s masem, od přírody jsou pastevci a práce s nožem jim je blízká. Filipínci zase nacházejí uplatnění zejména kvůli jejich dobré angličtině například jako krupiéři, ale také jako kuchaři, maséři, cukráři či sociální pracovníci,“ uvedl Miroslav Diro.



Francouzi, Němci i Italové

Stále častěji se stává Česko atraktivní destinací i pro Španěly, Portugalce či Italy. Podle odhadů Hospodářské komory v současnosti u nás pracuje už 3500 Italů, 1900 Španělů, asi 1000 Řeků, zhruba 1300 Chorvatů, 700 Portugalců, ale také 3200 Francouzů, 1600 Rakušanů nebo přes 7000 Němců.



„Největší nárůst cizinců v českých firmách ze zemí EU zaznamenáváme z jižního křídla Evropské unie. Není to masový trend, ale důkaz toho, jak firmám chybí kvalifikovaní zaměstnanci a že do českých firem míří i lidé ze západní Evropy. A vyvrací to mýtus odborů, že firmy chtějí levnou pracovní sílu“ řekl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.



Podle výzkumu agentury STEM se společně s klesající nezaměstnaností pohled Čechů na pracující cizince mění. Ještě do roku 2016 bylo pouze podle dvou pětin z dotázaných zaměstnání zahraničních pracovníků jediným řešením nedostatku lidí na pracovním trhu. Dnes si to myslí už větší polovina. Spolu s tím klesá i podíl lidí, podle kterých cizinci připravují Čechy o práci. V roce 2015 šlo o 72 % lidí, letos podíl klesl na 49 %.