Řečtí památkáři zatrhli natáčení BBC, řecká vláda zuří

ATÉNY Řecká vláda nezvykle příkře vyčinila řecké Nejvyšší radě pro archeologii (KAS), protože odmítla společnosti BBC povolit natáčení v Poseidonově chrámu na mysu Sunio nedaleko Atén, napsala agentura AFP. Své rozhodnutí KAS odůvodnil tím, že 2500 let starý chrám by byl návštěvníkům nepřístupný příliš dlouho a produkční tým je nadmíru velký.

Generální tajemník vládního úřadu pro média a komunikaci Leftéris Kretsos rozhodnutí rady KAS označil za „problém mentality“, která je symptomem „patologických jevů“ země. Odmítnutí podle něj Řecko vystaví „mezinárodnímu posměchu“.



Není to poprvé, co KAS podobnou akci na místě antických památek znemožnil. Minulý rok například archeologové odmítli vyhovět oděvní značce Guzzi, jež za čtvrthodinový pronájem aténské Akropole nabízela dva miliony eur (zhruba 51 milionů eur).

Rozhodnutí, která řečtí památkáři odůvodňují rizikem poničení památek a symbolikou těchto míst, pravidelně rozpoutávají polemiku mezi konzervativci a liberály, do níž vláda obyčejně nevstupuje.

Tentokráte však tři dny před rozhodnutím památkářů spustila vláda kampaň na oživení audiovizuálního odvětví. Jedním z plánů bylo dostat do země, která se už osm let potýká s finanční krizí, zahraniční filmové produkce.

„Vláda veřejně prohlásila, že Řecko je napříště (zahraničním) filmařům nakloněno. Tomu ovšem několik dní nato jiná instituce protiřečí... Je to mezinárodní ostuda,“ řekl Kretsos.

BBC chtěla v Poseidonově chrámu na mysu Sunio natočit několik scén do miniseriálu The Little Drummer Girl (Malá bubenice), který se zakládá na stejnojmenném špionážním románu Johna le Carrého.