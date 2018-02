Ředitel SŽDC Surý rezignoval. Správu zatím povede náměstek Svoboda

Vizitka SŽDC a jejího generálního ředitele Pavla Surého (59) SŽDC Firma vznikla 1. ledna 2003, v rámci liberalizace dopravního trhu oddělením od původní státní organizace České dráhy (ČD). Plní funkci vlastníka a provozovatele železniční sítě a regionálních drah ve vlastnictví státu.



SŽDC se stará rovněž o rozvoj a modernizaci železniční dopravní cesty. Působí jako investor do výstavby tratí, také sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici.



Firma patří k největším investorům do stavebnictví v zemi. Výstavbu financuje zejména z veřejných zdrojů, ve velké míře také z fondů Evropské unie. Jedním z velkých projektů SŽDC je například stavba dvoutubusového čtyřkilometrového tunelu na trati z Rokycan do Plzně za 3,9 miliardy korun.



Společnost nyní chystá modernizaci železniční trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, jejíž náklady budou 3,1 miliardy korun. Letos by měla začít i přestavba trati Sudoměřice - Votice za 4,3 miliardy korun.



SŽDC v roce 2016 podepsala s Českými drahami smlouvu o převodu nádražních budov z ČD na SŽDC. Za 3,3 miliardy korun získala zhruba 1500 nádraží.



Firma se stará také o 9400 kilometrů tratí.



SŽDC zaměstnává přes 17.000 osob.



Pavel Surý Narodil se 27. června 1958.



Je absolventem Střední průmyslové školy železniční v Břeclavi, poté vystudoval management, marketing a logistiku na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice (2000).



Svoji kariéru začal jako výpravčí. U Českých drah se stal v roce 1999 náměstkem ředitele Obchodně provozního ředitelství Brno.



Od roku 2005 působil jako vedoucí, po třech letech jako ředitel Regionálního centra provozu v Brně. V roce 2012 začal šéfovat Oblastnímu ředitelství Brno u SŽDC.



V čele SŽDC stanul v červnu 2014, za své priority považoval snižování provozních nákladů a úspěšný převod nádraží z majetku ČD do majetku SŽDC. Po dnešní rezignaci na funkci generálního ředitele firmy by měl Surý u SŽDC působit i nadále.