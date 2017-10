Rekonstrukce haly hlavního nádraží v Praze se prodražila o 127 milionů korun

PRAHA Účet za rekonstrukci zastřešení příjezdové haly pražského hlavního nádraží se kvůli zkorodovaným nosným obloukům zvýšil o 127 milionů korun. Sto let stará ocelová konstrukce byla totiž v mnohem horším stavu než Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) očekávala. Na úterním setkání s novináři to řekla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Původně smlouva se stavebními firmami stanovila cenu oprav na 470 milionů korun, stavební náklady se ale vyšplhaly na zhruba 600 milionů korun.



„Některé nosné konstrukce již nešlo repasovat a musely být vyrobeny znovu. Bohužel tato skutečnost se nedala předvídat. Průzkumy provedené před zahájením stavby tomu nenapovídaly. Jednalo se většinou o vnitřní korozi nosných oblouků,“ uvedla Šubová.

Pravděpodobné prodražení stavby SŽDC připouštěla už v létě 2015 zhruba půl roku po zahájení stavebních prací. Tehdy ale uváděla, že se zvýšené náklady budou pohybovat v řádu desítek milionů korun.

Hlavní část oprav spočívala ve výměně skleněných tabulí na střeše haly. Byly zanesené jak kouřem z parních lokomotiv, které na nádrží v minulosti jezdily, tak i ocelovými částečkami, které se uvolňují z kolejí a kol při brzdění vlaku. Zachovalé nosníky ocelové konstrukce pak byly opatřeny novým ochranným lakem a postaveny byly rovněž nové troleje pro elektrické lokomotivy.

Opravy nebudou mít dopad na provoz nádraží

Nečistoty ze skleněných ploch bude muset SŽDC odstraňovat pravidelně, uvedl v úterý náměstek generálního ředitele SŽDC zodpovědný za modernizaci dráhy Mojmír Nejezchleb. Podle něj by mohlo současné zastřešení bez větších oprav sloužit další desetiletí.



Původně měly být stavební práce hotové letos v květnu. Posun termínu ale podle Šubové s nečekanými vícepracemi nesouvisí, jde na vrub loňským výlukám v železniční dopravě v nedalekých vinohradských tunelech. Přestože hlavní část oprav je už hotová, některé dokončovací práce ještě budou pokračovat.

Podle SŽDC je ještě potřeba dodělat ochranné prvky proti hnízdění holubů. Musí se rovněž vytmelit spoje ve střeše, kterými v současnosti stále prosakuje voda. Definitivně hotovo by podle Nejzchleba mělo být v napřesrok v květnu. Žádná z těchto prací by ale neměla mít dopad na provoz nádraží.

Opravovat se ale má i historická Fantova budova stojící mezi příjezdovou halou a pražskou magistrálou. Podle ministerstva dopravy by měla být zrekonstruována do roku 2022. Nyní je opraven pouze střední trakt včetně vnější fasády. Boční křídla stavby ale na rekonstrukci stále čekají. Zhruba v té době chtějí železničáři rovněž dokončit projekt podchodu z hlavního nádraží do křižovatky ulic Seifertova a Italská. Součástí projektu je i vybudování lávky pro pěší do Vinohradské ulice.

Podle Nejezchleba bude potřeba rekonstruovat i koleje v tubusech vinohradských tunelů. Vyměnit by se měly i výhybky v části kolejiště vedoucí do těchto tunelů. Od toho si SŽDC slibuje zefektivnění této trasy, kterou projíždějí vlaky ve směru na smíchovské nádraží nebo do Vršovic.

Celková hodnota opravy příjezdové haly pražského nádraží se včetně projektové části vyšplhala na 690 milionů korun. Z Evropských peněz pak SŽDC na rekonstrukci čerpala příspěvek zhruba 480 milionů.