Chtějí zveřejnit snímky svých žáků, čekají školy s GDPR komplikace? Jak kdy, říká odborník na osobní údaje

PRAHA Nařízení GDPR o ochraně soukromých údajů odstartuje už v pátek 25. května. Nová pravidla pro nakládání se osobními daty se týkají všech. I proto se nabízí řada otázek. Musí školy skončit se zveřejňováním fotografií svých žáků? Budou nám dále chodit do e-mailových schránek newslettery?

Na otázky čtenářů ohledně nového nařízení GDPR odpovídal v on-line rozhovoru na serveru Lidovky.cz Vojtěch Marcín z tiskového oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Zástupce mluvčího mimojiné odpovídal na otázky ohledně věrnostních programů, záznamů z kamer, či nakupování z e-shopů.

Změny pro školy

Odpovědět na problém se zveřejňováním školních fotografií po 25. květnu není tak jednoduché. „V zásadě mohou být bez souhlasu uveřejňovány reportážní fotografie o akcích školy, zatímco souhlas musí být udělen, pokud je možné osobu identifikovat nebo je označena jménem. Posouzení se však může případ od případu lišit. Souhlas bude třeba vyžadovat u absolventů. Naopak potřebný nebude u archivních fotografií,“ řekl v on-line rozhovoru pro Lidovky.cz Vojtěch Marcín.

Podobný dotaz položil další čtenář, který se zajímal o to, jak se změní jeho profese profesionálního fotografa. „U reportážní fotky se opět uplatní výjimka v rozsahu daném zákonem, takže by to nemělo mít žádný dopad. Něco jiného je však portrétní fotografie, kde se předpokládá souhlas dotčené osoby nebo nějaký jiný právní titul,“ odpověděl Marcín.

Newslettery nekončí

Pokud jste v databázi firem a médií, které vám posílají newslettery, a rádi byste je do e-mailové schránky dostávali i dále, tak nemusíte zoufat. S největší pravděpodobností společnosti budou využívat databáze i po příchodu evropského nařízení.

„Záleží na tom, zdali kontakty v databázi byly sbírány a zpracovávány v souladu s pravidly uvedenými v GDPR. Pokud ano, nové souhlasy se zasíláním newsletteru nejsou potřeba,“ odpověděl v on.line rozhovoru Marcín.



Na dodržování nařízení o ochraně osobních údajů budou dohlížet inspektoři z ÚOOÚ. „Úřad v tuto chvíli disponuje sedmi, prezidentem republiky jmenovanými, inspektory, kdy každý z nich řídí svůj tým,“ řekl zástupce mluvčího ÚOOÚ Vojtěch Marcín.

Zaměstnavatelé a „běžní“ občané se mohou se svými dotazy ohledně GDPR obrátit na podatelnu ÚOOÚ na adrese posta@uoou.cz.