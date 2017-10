Restituční trumf klášterních bratří: Úřad souhlasí s navrácením pozemků

PRAHA Napravení minulých křivd dle zákona, či precedentní prolomení Benešových dekretů? Spor ohledně oprávněnosti restitučních nároků Cisterciáckého opatství Vyšší Brod postavil proti sobě pozemkový úřad, Lesy ČR a majetkový úřad. Poslední slovo v letité kauze, v níž jde o tisíce hektarů převážně lesních pozemků, budou mít soudy.

Jádrem pří je, zda má Cisterciácké opatství Vyšší Brod nárok na vrácení zabaveného majetku. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, který je účinný od roku 2013, stanovuje, že vrácen bude majetek zabraný po 25. únoru 1948. Majetek, o který církve přišly na základě Benešových dekretů, vydat nelze.

Desítky restitučních žalob

O navrácení majetku zažádalo také Cisterciácké opatství Vyšší Brod. Protože na základě výzev mu vyhověno nebylo, podalo opatství desítky žalob, a to proti třetím osobám i proti státu. Dodnes jsou v řízení necelé tři desítky z nich.

Soudy (až na nedávné rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, o němž více v dalším pokračování kauzy cisterciáckého opatství – pozn. red.) se v minulosti opakovaně stavěly k nárokům cisterciáků zamítavě. Argumentovaly tím, že veškerý majetek jim byl zabaven již za druhé světové války, a to 23. května 1941 na základě nařízení říšského prezidenta. A po válce se cisterciáci již znovu vlastníky nestali, a církevní restituce se tak na ně nevztahují.

V roce 2004 se k vleklé kauze vyjádřil také Ústavní soud. Ten potvrdil to, co již konstatovaly obecné soudy. „Stěžovateli se nepodařilo prokázat, že po roce 1945 opět nabyl vlastnického práva, jinými slovy neprokázal, že by vlastnické právo na československý stát přešlo přímo ze stěžovatele,“ uvádí se v usnesení Ústavního soudu.

Překvapivé rozhodnutí

Zcela odlišně se ke kauze postavil Krajský pozemkový úřad (KPÚ) pro Jihočeský kraj. V polovině listopadu loňského roku vydal ve správním řízení rozhodnutí, na jehož základě mají Lesy ČR vydat rozsáhlé lesní pozemky v katastrálním území jihočeských Loučovic.



V rozhodnutí pozemkového úřadu, které mají LN k dispozici, se mimo jiné píše, že na základě prostudování dobových listin souhlasí úřad s argumentací opatství, že se po druhé světové válce opět stalo vlastníkem nacisty zabaveného majetku.



Dle pozemkového úřadu byly doloženy dokumenty, z nichž vyplývá, že k majetkové křivdě došlo až po 25. únoru 1948. Pozemkový úřad je přesvědčen, že ke konfiskaci majetku opatství došlo až v červnu 1948.

Státní pozemkový úřad již Cisterciáckému opatství Vyšší Brod vydal většinu požadovaného majetku. Jde o 262 hektarů zemědělské půdy, přes 3300 hektarů lesní půdy a 77 hektarů ostatní půdy na území okresů České Budějovice a Český Krumlov v odhadované ceně kolem 200 milionů korun. „Zbývá dořešit už jen velmi malou část po dopracování geometrických plánů,“ dodal Hynek Jordán, mluvčí SPÚ.

‚Máme pochybnosti‘

Lesy ČR ale s názorem KPÚ pro Jihočeský kraj zásadně nesouhlasí a dohodu o vydání pozemků s cisterciáckým opatstvím dosud ne uzavřely. „Máme na základě archivních listin důvodnou pochybnost o oprávněnosti nároku,“ zdůvodňuje mluvčí Eva Jouklová a dodává, že Lesy ČR podaly návrhy na soudní přezkum věcí rozhodnutých KPÚ pro Jihočeský kraj.

Nicméně Lesy ČR již na základě rozhodnutí KPÚ pro Jihočeský kraj cisterciákům vydaly 3300 z 3500 hektarů požadovaných pozemků. „Rozhodnutí příslušného KPÚ jsou pravomocná a na základě nich Lesy ČR musely vydat zemědělské nemovitosti uvedené v rozhodnutí,“ uvedla mluvčí Jouklová.

Další státní institucí, na kterou se Cisterciácké opatství Vyšší Brod obrátilo s výzvou o vydání majetku, je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Dle mluvčího úřadu Radka Ležatky šlo o nemovitý majetek v okresech Český Krumlov a České Budějovice. ÚZSVM ale stejně jako Lesy ČR zastává názor, že opatství není oprávněnou osobou ve smyslu zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi.

„Z tohoto důvodu pak úřad výzvy odmítl a žádný majetek cisterciáckému opatství nevydal,“ konstatoval Radek Ležatka. Dodal, že úřad není rozhodnutím KPÚ pro Jihočeský kraj nijak vázán. Pokud by se cisterciáci na ÚZSVM obrátili znovu, majetkový úřad by postupoval stejně jako v minulosti, tedy nic by nevydal.

LN zaslaly e-mailem dotazy vztahující se k restitučním nárokům advokátovi Tomáši Holasovi, který u soudu zastupuje cisterciácké opatství. Otázky ale zůstaly bez odpovědi.

Cisterciácké opatství Vyšší Brod je součástí římskokatolické církve. Cisterciáků bylo na českém území v roce 1949, tedy před zánikem organizovaného řeholního života, velmi málo. Řád měl tehdy pouhých 13 členů, kteří žili ve dvou opatstvích, a to ve Vyšším Brodě a v Oseku.



K likvidaci cisterciáků došlo spolu s dalšími méně početnými řády v takzvané druhé etapě Akce K v roce 1950. Klášter tehdy přepadli příslušníci StB a SNB, kteří bez jakéhokoliv zákonného podkladu klášter zabrali a mnichy odvezli do internačních táborů. Poté přestal řád na území tehdejšího Československa de facto fungovat. Klášter Vyšší Brod byl až do roku 1991 zrušen.