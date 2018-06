Moderní dalekohled se záznamem a výkonná auta. O prázdninách se připravte na zvýšené policejní kontroly

PRAHA Začátek prázdnin budou jako každý rok i letos doprovázet zvýšené policejní hlídky. V první polovině července bude na silnicích kontrolovat řidiče až o jednu čtvrtinu více policejních příslušníků než obvykle, informoval ředitel Ředitelství služby dopravní policie ČR Tomáš Lerch. Cílem bezpečnostní akce je podle něj na začátku prázdnin „pohlídat řidiče, než si zvyknou na zvýšený provoz“.

Počet kontrol se sice zvýší, podle ředitele Lercha však nebudou ničím výjimečné. „Na řidiče nechystáme nic zvláštního, budeme běžně zastavovat vozidla a kontrolovat, zda jsou v řádném technickém stavu, zda řidič nepožil alkoholický nápoj a budeme sledovat samozřejmě běžné dopravní přestupky. Jen bude zvýšen počet pozemních hlídek na silnicích, asi o jednu třetinu až jednu čtvrtinu.“ Služba dopravní policie tak zvýší počet policistů kontrolujících řidiče, aby je preventivně navedla k opatrnější jízdě. I proto jsou kontroly hlášené.



Bezpečnostní akce se nevztahuje na celé prázdniny, týká se jen konkrétních dat na začátku. Začíná víkendem 29. - 30. června, dále se zaměří na sváteční dny na začátku července a skončí víkendem 13. - 15. července. Kromě toho podle Lercha proběhne na konci července zvýšená kontrola nákladních vozidel a autobusů v rámci mezinárodní organizace TISPOL. „Toto jsou akce, které máme nahlášené z policejního prezidia. Pak si jednotlivé kraje ještě vyhlašují své další akce a opatření, podle toho, jaké mají informace v rámci svého kraje.“ Není tak vyloučeno, že ani po konci akce Prázdniny budou v určitých krajích zvýšené kontrolní hlídky.



Podle Lercha bude navíc speciální pozornost věnována dnům 5. - 8. července, kdy se v Praze konají oslavy 115. výročí motocyklové značky Harley Davidson, u níž se očekává, že dorazí okolo 60 000 motocyklových nadšenců z celého světa.



Nová technika i obnova speciálních policejních aut

Podle slov Lercha dopravní služba již na počátku roku pořídila novou techniku na přímý dohled nad silničním provozem, jednou z nich je výkonný dalekohled se záznamem, od kterého si policie slibuje, že bude moct detekovat přestupky i na poměrně velkou vzdálenost. „Zároveň došlo ke kompletní výměně pracovního týmu Autoteam, to jsou naše výkonná speciálně upravená vozidla pro dálniční sítě. Všech 38 aut, která jsme pořídili v letech 2012 až 2014, jsme obměnili včetně nové techniky, která umožňuje dokumentaci přestupků a samozřejmě i měření rychlosti,“ vysvětlil Lerch.

Smrtelných nehod ubývá, počet nehod obecně však roste

I přes každoroční hlášené kontroly se však řidiči dopouští přestupků a vznikají nehody. „Řidiči by se měli chovat ukázněně a ohleduplně. Když přejíždí přes města, která neznají, tak jim samozřejmě například řazení do pruhů není tak známo jako těm, co tam jezdí denně a pak se řidiči navzájem nechtějí do pruhů pustit. Takže tolerance řidičů navzájem určitě přispěje k bezpečnosti. Velice důležité je však dodržování rychlosti,“ doporučuje Lerch.



Za loňské léto došlo z hlediska statistik k poklesu počtu smrtelných nehod, počet usmrcených za červenec a srpen roku 2017 byl dokonce nejnižší v historii. I přesto na silnicích za minulé prázdniny zemřelo 101 osob a celkový počet nehod za letní měsíce stoupl na téměř 17,5 tisíce, což je téměř o tisícovku více než předchozí rok, vyplývá ze statistik ministerstva dopravy.

Nejohroženější skupinou jsou motorkáři, cyklisté a chodci

Z celkového počtu usmrcených a těžce zraněných osob za rok jich umírá v období července a srpna jedna pětina, řekl na základě statistik ministr dopravy Dan Ťok. Upozornil, že jedním z nejkritičtějších jednání řidičů je telefonování za volantem. „Šedesát procent lidí za volantem používá mobil, ať už k telefonování nebo smskování, což vnímám jako velmi negativní jev. Měla by se na tento nešvar policie více zaměřit,“ řekl. Podle statistik jsou v letních měsících nejvíce ohroženi motocyklisté, děti a chodci – 33% usmrcených a 32% těžce zraněných jsou právě motorkáři.

Zároveň Ťok upozornil na nový negativní vliv fenoménu natáčení řidiči za jízdy za účelem „ulovení“ zajímavých záběrů ze silnic. Obecně nepozornost je nejčastější příčinou nehod. „Podle průzkumu je nevěnování se řízení nejčastější příčinou nehod, dále tam patří nepřehledná dopravní situace, dále rozptýlení, které je rizikovější pro ženy, rutinní jízda nebo neznalost trasy.“

největším zabijákem je nepozornost

S tím, jak nebezpečná je nepozornost při jízdě, na základě statistik souhlasí i ředitel Lerch. „Za léto 2017 ze 101 lidí zemřelo 15 kvůli nepozornosti, 15 kvůli vjetí do protisměru a 14 kvůli nepřizpůsobení rychlosti dopravně technickému stavu,“ uvedl.

Lidé by si před cestou na letní dovolenou měli podle pověřený vedoucího Besipu Tomáše Neřolda dát také pozor na stav silnic a dopředu se dobře informovat. „Jako Besip chceme pomoct řidičům při cestě do zahraničí, připravili jsme na našich webových stránkách interaktivní mapu s vyznačenými problematickými úseky hlavně na Čechy vytížené cestě na Jadran.“ Upozorňuje hlavně na modernizaci D1 na českém území, opravu mostu u Vídně nebo na rekonstrukci objízdné trasy slovinských dálnic, která se kvůli několikerým opravám řidičům nevyplatí. Dále upozornil na změnu v rychlostním limitu ve Francii. Mimo obec musí řidiči na silnicích bez středového dělení jezdit místo 90 maximálně 80 km/h.