V Praze se rodí superpodnik s obratem 20 miliard ročně

PRAHA V hlavním městě se schyluje k jednomu z nejambicióznějších projektů. V Rakousku nebo ve Vídni jde o běžnou záležitost, ale v českém prostředí to není zaužívané. Jedná se o městský majetkový holding, kam Praha převede své stoprocentně vlastněné firmy a uplatní na ně systém řízení, v němž jde vedle generování zisku také o zohlednění veřejného zájmu. Nejde o maličkost. Pražský holding by měl mít více než 2600 zaměstnanců a roční obrat kolem 20 miliard, což odpovídá zhruba třetině ročních výdajů celé metropole.

LN mají k dispozici studii, kterou radní pro majetek Karel Grabein Procházka rozeslal všem zastupitelským klubům magistrátu, aby s nimi domluvil kompromisní podobu, jež přežije podzimní povolební výměny. Hlasovat o tom, jestli se Praha vydá cestou koncernového holdingu, by se mělo v únoru, nejpozději v březnu. Po prázdninách by mohla začít nová „nadfirma“ vznikat. Nápad není mezi pražskými politiky novinkou, v minulých obdobích tuto cestu zvažovala i TOP 09.

Strategické služby

Výhodo u oproti dnešnímu stavu, kdy každá městská firma funguje samostatně, má vlastní vedení a byznysový plán, je především jejich snazší koordinace. Třeba v tom, že by sladily opravy, rekonstrukce nebo jiné investice tak, aby to na obyvatele a návštěvníky města dopadlo co nejméně. Jednak v omezení délky nepohodlí, jednak v ceně, protože firmy v koncernovém holdingu mohou investice odbavovat z jednoho balíku peněz, případně si pořídit jen jeden úvěr.

Grafické znázornění pražského majetkového holdingu.

V pilotní fázi mají do holdingu vstoupit čtyři společnosti: Pražská plynárenská, Pražská vodohospodářská společnost, Pražské služby a Kolektory Praha, což je správce podzemních chodeb, v nichž jsou uložené inženýrské sítě. Později mají do holdingu přibýt další.



„Kritéria jejich zařazení jsou následující: Praha je drží ve stoprocentním vlastnictví, mají pro ni strategický potenciál, případně jsou jejich služby pro město tak důležité, že si je město musí držet,“ shrnul radní pro majetek Karel Grabein Procházka (ANO).

Právě radní pro majetek má mít v budoucím holdingu postavení předsedy představenstva, ostatní lidé ve vedení mají být finanční, výkonný a správní ředitel. V čele dozorčí rady má usednout primátor či primátorka a její zbytek tvořit zástupci všech stran v zastupitelstvu podle síly, kterou jim daly volby.

Ke spuštění ctižádostivého záměru chce Praha využít již existující společnost Pražská plynárenská holding, která je dnes v podstatě bez opodstatnění a pracovní náplně. Dávala smysl, než město stoprocentně vykoupilo plynárnu, ale nyní už slouží leda coby „vehikl“ na převod dividend. Díky tomu má být akce levnější a rychlejší. Jistou nevýhodu ale může představovat, že mezi městem coby nositelem vůle Pražanů a jednotlivými městskými firmami bude stát prostředník. Kdyby se špatně nastavila pravidla pro management holdingu, mohlo by to v krajním případě vést až ke svévolnému prodeji akcií či majetku, jak upozorňuje i podkladová studie od ČSOB-EEIP a advokátní kanceláře HKR.

„Oficiální odůvodnění, které do určité míry dává smysl, je, že jsou to všechno infrastrukturní firmy a že tam bude přidaná hodnota z toho, že budou společně spolupracovat na opravách či rekonstrukcích. Kdyby ale superholding nefungoval dobře, bude to ještě horší než dnes,“ říká Adam Zabránský, předseda opozičního klubu Pirátů.

Brněnská verze

Jde to i bez holdingové struktury, jak dokazuje příklad Brna. Tamní magistrát také hodlá zavést koncernové řízení, ale bez mezikroku se založením majetkového holdingu. Vyžaduje to vyšší zápřah radních a jejich odborů, protože musejí obstarat správný chod všech sdružených firem, aniž by jim to ulehčoval profesionální management. Na druhé straně je to levnější, a město si tak udrží zcela přímý vliv na strategická rozhodnutí.

Městské firmy musejí nyní především dosahovat zisku, na nic dalšího se nesmějí ohlížet, i kdyby jim to město nařídilo. A i kdyby nařídilo, mohou neposlechnout. To v koncernovém typu řízení odpadá, prim hraje „vyšší dobro“. Například že se momentálně upřednostní investice do modernizování vodovodních trubek na úkor oprav veřejného osvětlení, protože zastupitelstvo s radou usoudí, že to je teď důležitější. Osvětlení počká a na trubky půjde o to víc peněz.