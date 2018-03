Na webu Rohlík.cz se objevily pornosnímky. Údaje zákazníků jsou v bezpečí, tvrdí Čupr

PRAHA Na web on-line supermarketu Rohlík.cz neznámý hacker ve středu nahrál pornosnímky. Stránky byly nějakou kvůli tomu mimo provoz. Podle zakladatele služby Tomáše Čupra bylo citlivým místem služby slabé heslo k účtu marketingového oddělení. Neznámí útočníci toho využili a na hlavní stránku nahráli erotické snímky. Čupr pro server Lidovky.cz rovněž uvedl, že při incidentu nedošlo k úniku osobních dat zákazníků.

Web zobrazoval podle Čupra pornosnímky po dobu 5 minut. Firma napadený účet deaktivovala a fotografie odstranila, asi po čtvrt hodině začalo vše opět fungovat.



Podle Tomáše Čupra jsou uživatelské údaje jsou v bezpečí. „Šlo pouze o to, že někdo nahrál fotky na homepage. Můžu vyloučit, že by prolomil další hesla a údaje. Je to prakticky podobná situace, když se vám někdo nabourá do e-mailu,“ sdělil Tomáš Čupr pro LN. Šéf portálu Rohlík.cz dodal, že se jednalo o účet bývalého zaměstnance.

Tomas Cupr (Twitter) @tomcuprcz Před cvhvílí nám někdo kvůli slabému heslu jednoho z účtů v marketingovém oddělení nahrál na hompepage obrázky porna. Web byl takto aktivní asi 5 minut. Účet jsme odstranili a v pracujeme na funkci, která znemožní používání slabých hesel. Všem, kteří obrázky viděli se omlouvám! 3 lidé to sdílejí odpovědětretweetoblíbit

Tomáš Čupr později na Twitteru informoval o tom, že účty zabezpečili a upravili systém práv. „Rozhodně jsme měli co napravovat,“ napsal Čupr.