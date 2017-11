Rolls-Royce a Bentley: Z dlouholetých sourozenců jsou soupeři

PRAHA Patří k těm nejzvučnějším v automobilovém světě. V podstatě ovládají trh s nejluxusnějšími limuzínami a chlubí se svou tradicí. Historicky byly obě firmy úzce spjaty, dnes jsou ale konkurenty. Rolls-Royce patří BMW, Bentley koncernu Volkswagen. Značky, které kdysi sdílely modely, dnes vyrábějí hodně odlišné vozy.

Bentley Mulsanne a Rolls-Royce Phantom jsou dnes v podstatě jedinými dvěma zástupci třídy nejluxusnějších limuzín světa. Nikdo další více než 5,5metrové koráby silnic, které hýčkají posádku a jejichž cenovka startuje daleko za hranicí 300 tisíc eur, běžně nevyrábí.



Ačkoli se občas objeví různé zakázkové kreace, Bentley a Rolls-Royce vládnou nejvyššímu segmentu automobilového průmyslu. A není tomu tak dávno, co mu vládly pospolu. Od počátku roku 2003 jsou ale značky soupeři a každá se vydala vlastním směrem.

Jasným důkazem nového směřování obou značek jsou i jejich vrcholné modely – limuzíny, jejichž předchůdci po desítky let vznikali na stejné výrobní lince z prakticky zcela shodných součástek a které se lišily jen v některých detailech. Bentley byl z dvojice aristokratických značek vždy tou sportovnější, Rolls-Royce platil za konzervativnější.



Současní majitelé dovedli tyto vlastnosti u jednotlivých modelů natolik zvýraznit, že i jejich největší modely dnes vlastně nejsou přímými soupeři. Zákazník, který si půjde koupit Bentley Mulsanne, totiž nejspíš hledá něco zcela jiného než ten, který kupuje Rolls-Royce Phantom. Odlišný charakter vozů potvrzují i naše vlastní zkušenosti za volantem obou luxusních obrů.

Touha po rychlosti

Nejvyšší provedení Bentley Mulsanne nese označení Speed a nedávno prošlo mírnou optickou modernizací, která upravila především příď vozu. Ta v původním provedení se nesetkala s příliš kladnou reakcí veřejnosti, inovovaná verze i přes zachování základních prvků vypadá mnohem lépe.



Už na první pohled je dramatická a vyzařuje z ní ohromná síla. Po právu, pod kapotou se totiž ukrývá ohromující porce 537 koní, díky kterým dovede zhruba 2,7 tuny těžká a více než 5,5 metru dlouhá limuzína zrychlit na stovku za 4,9 vteřiny a jede maximální rychlostí 305 kilometrů za hodinu.

Tato čísla jasně ukazují, že Mulsanne Speed není jen luxusní sedan, který má posádku odvézt v pohodlí. Rychlost, kterou má v názvu, je tu nesmírně důležitá. Mulsanne ji svému řidiči rád dopřeje a servíruje ji s nebývalou samozřejmostí okořeněnou trochou dramatu.

Už při klidné jízdě řidič poměrně rychle zjistí, že tohle není jen „luxusní obývák na kolech“. Řízení je ve sportovním režimu příjemně tuhé a jeho reakce vzhledem k velikosti a hmotnosti auta nečekaně přímé. A podvozek je sice plavný, ale svými projevy na rozbité vozovce dává najevo, že tu není jen od toho, aby doslova žehlil silnici a izoloval posádku od okolí.

Stačí zabořit pravou nohu k podlaze a Mulsanne Speed ukáže svou pravou tvář. Až děsivě rychlou, dramatickou a hodně, hodně návykovou. Zadní kola se zapřou do vozovky a Mulsanne vystřelí vpřed za hřmění silného přeplňovaného osmiválce pod kapotou. Víc než samotný výkon přitom udivuje točivý moment motoru – síla je taková, že Mulsanne zrychluje dramaticky v jakýchkoli otáčkách a na jakýkoli převodový stupeň.



A tohle drama je přesně tím, co si bude řidič Mulsanne Speed dopřávat co nejčastěji. Ne, rozhodně nelze tvrdit, že by Bentley Mulsanne byl nějaký sporťák, v zatáčkách je potřeba být obezřetný a už před nimi je nutné včas brzdit tak, aby vůbec šlo onu masu ukočírovat. Ale samozřejmost zrychlení u Mulsanne je tou nejobdivuhodnější stránkou vozu, možnosti individualizace interiéru a samotný luxus před ní blednou závistí.

Absolutní pohodlí

To Rolls-Royce Phantom vlastně nic takového nedovolí. Firma letos představila zbrusu novou generaci této limuzíny, která nade vše staví doslova nadpozemský komfort. S ní jsme se zatím svézt nemohli, ale máme zkušenosti s předchozím provedením, které se vyrábělo dlouhých třináct let. Novinka jistě bude v mnoha ohledech lepší, ale charakter předchozího provedení zachovává.

Phantom je ještě větší než Mulsanne, na délku měří předchozí provedení v běžné verzi přes 5,8 metru, díky rozsáhlému použití hliníku ale hmotnost činí „jen“ něco přes 2,5 tuny. Právě svými rozměry a celkovým majestátem budí Phantom pozornost, zatímco Bentley ji na sebe strhává dynamickým designem.

Při jízdě pak chce Phantom po silnici doslova jen plynout, že automobil stále ještě musí mít pneumatiky, které se odvalují po vozovce, je pro Rolls-Royce jen jakousi technickou nutností. Ve firmě totiž styl jízdy, který Phantom předvádí, nazývají „Magic carpet ride“ – tedy jízda jako na létajícím koberci.



A realita není vznešenému marketingovému označení příliš vzdálená. Podvozek Phantomu filtruje všechny nerovnosti tak dokonale, že v Česku za jeho volantem najednou vypadají všechny silnice, jako by byly zbrusu nově opraveny. Podvozek je tak dokonalý, že zvládá v plné rychlosti třeba i příčné zpomalovací prahy, posádka o nich vůbec neví. A když řidič pobídne Phantom k rychlejšímu tempu, auto zrychlí, ale posádka jako by se o tom nesměla dozvědět. Zatímco Bentley servíruje drama, Rolls-Royce uklidňuje a snaží se zamaskovat jakékoli sepětí s okolím.

Rozhodlo držení značky

Odpověď na otázku, jak je možné, že značky, jež po dlouhá desetiletí vyráběly velmi podobná auta, mají dnes tak odlišný charakter, který se promítá i do zbytku jejich nabídky, je potřeba hledat hlouběji v historii. Přesněji vlastně v roce 1971, kdy se tehdejší společnost Rolls-Royce Limited ocitla v likvidaci.



Automobilky Bentley a Rolls-Royce v té době patřily právě do této průmyslové skupiny a spolu byly už čtyřicet let: Rolls-Royce totiž pro změnu Bentley koupil poté, co se firma dostala do insolvence v roce 1931. Po potížích v roce 1971 došlo k zestátnění celé skupiny, ve státních rukou ale celá dlouho nevydržela. Automobilky (tehdy vlastně jedna automobilka – Rolls-Royce Motors), totiž v roce 1980 koupil britský koncern Vickers.

Tomu se ale příliš nedařilo značky rozvíjet a právě v té době se k sobě auta Bentley a Rolls-Royce přiblížila nejvíce. V roce 1998 se tak Vickers rozhodl výroby luxusních aut zbavit. Zájemci byli dva: skupina BMW nabídla 340 milionů liber, koncern Volkswagen s tehdy neomezeným a neohroženým vládcem Ferdinandem Piëchem v čele byl ochoten zaplatit 430 milionů liber. A to rozhodlo: Rolls-Royce Motors a její značky Bentley a Rolls-Royce byly prodány VW. Zároveň ale tahle situace zadělala na neobvyklou rošádu.

Volkswagen totiž sice koupil firmu Rolls-Royce Motors, její továrnu v Crewe i veškerá práva k aktuálním i historickým modelům značek, techniku, dokumentaci i patenty. Patřila mu i práva na klasickou „chrámovou“ masku Rolls-Royce, v jeho vlastnictví byla i práva na legendární sošku Spirit of Ecstasy.



Jenže dvě důležité části VW nepřipadly: samotná značka Rolls-Royce a ono logo s dvojitým R. Tyto „propriety“ totiž zůstaly původnímu průmyslovému koncernu, který se zabývá výrobou pro letecký, námořní, obranný nebo energetický průmysl a známý je především svými proudovými leteckými motory. Rolls-Royce plc, jak se tato společnost dnes jmenuje, přitom v roce 1998 měla lepší vztahy s neúspěšným nápadníkem o automobilku Rolls-Royce Motors. S BMW totiž pracovala na některých konkrétních průmyslových projektech.

Držení v šachu

Koncern BMW právě i díky dobrým vztahům získal od britské průmyslové skupiny práva na značku Rolls-Royce i na ono logo za pouhých čtyřicet milionů liber. Žádné přehazování ze strany VW se nekonalo, tato transakce šla takříkajíc „na přímo“. A rázem tu byl problém: BMW drželo práva na značku a logo, Volkswagen na ikonickou sošku i typickou masku chladiče. Zdánlivě se oba německé koncerny držely vzájemně v šachu a situace mohla vypadat jako bezvýchodná.

Jenže nebyla. Ještě před odprodejem Rolls-Royce Motors uzavřel koncern Vickers s BMW smlouvu o dodávkách motorů pro zbrusu nové modely Rolls-Royce Silver Seraph a Bentley Arnage. Tahle „jednovaječná dvojčata“ se začala vyrábět právě v roce 1998 a s jejich vývojem neměla ani jedna z německých značek nic společného, vznikla ještě kompletně v režii Vickers. Volkswagen tyto předchůdce dnešních modelů Phantom a Mulsanne zdědil a najednou mu dodával motory konkurent a nepříjemný soupeř v boji o obě značky.

V tu chvíli mělo BMW navrch. Dodávky motorů mohly kdykoli skončit, výpovědní lhůta měla být pouhých dvanáct měsíců. Podle všeho by za tu dobu Volkswagen nestihl pro vozy připravit adekvátní náhradu, a tak se nakonec musel vzdát – ostatně, BMW by mu stejně asi za žádných podmínek značku Rolls-Royce neponechalo.



Dohoda byla následující: BMW bude nadále dodávat motory pro oba zmíněné modely a Volkswagen bude moci do konce roku 2002 používat značku RollsRoyce. Ony čtyři roky pak koncerny využijí k tomu, aby přichystaly bezproblémové oddělení značek.

6,75 litru

To nakonec vypadalo tak, že BMW začalo s budováním zcela nové automobilky Rolls-Royce Motor Cars, které vystavělo nové sídlo i zbrusu novou továrnu v Goodwoodu. V té se pak hned zkraje roku 2003 začal vyrábět majestátní Phantom, který byl až letos nahrazen novou generací. Automobil nemá technicky ani jinak s předchozími vozy v podstatě nic společného. Jediným odkazem na společnou éru je objem motoru Phantomu, který činí 6,75 litru. To je pro vozy Bentley a Rolls-Royce jakási tradiční hodnota.

Osmiválec řady L Series s ventilovým rozvodem OHV má totiž původ v roce 1959, tehdy byl uveden s objemem 6,25 litru. V roce 1968 byl zvětšen na oněch 6,75 litru a od tehdy až do roku 1998 byl postupně vylepšován a poháněl v různých verzích všechny vozy Rolls-Royce i Bentley. Jeho éra měla skončit s příchodem modelů Silver-Seraph a Arnage, které dostaly motory BMW.

Motor ale nadále dostávala velká kupé Bentley, a tak jej Volkswagen upravil a namontoval pod kapotu modelu Arnage. A používá ho, opět v modernizované podobě, i jeho nástupce Mulsanne.



Moderní modely Rolls-Royce dostaly dvanáctiválec původem u BMW. Ale motor, přepracovaný tak, aby byl pro aristokratické auto jedinečný, dostal právě tradiční objem 6,75 litru. Právě tahle hodnota pak dnes Phantom a Mulsanne pojí, motory se ale podílejí na odlišném charakteru obou limuzín.



Dvanáctiválce se obecně vyznačují klidným sametovým chodem, osmiválce zase charakteristickým hřmotným zvukovým projevem – a Phantom a Mulsanne obou vlastností využívají naplno.

Ono jediné propojení obou značek skrze odkaz v podobě čísla 6,75 ale možná také skončí. Nový Phantom sice dostal nový dvanáctiválec o tomto tradičním objemu, ale Volkswagen už avizoval, že jeho aktuální Mulsanne je posledním vozem, který motor L Series s kořeny v padesátých letech dostává. A kdo ví, jestli u budoucího nástupce zůstane objem zachován. Ostatní modely Bentley totiž používají šestilitrové dvanáctiválce s technickým základem u VW nebo menší a modernější osmiválce.