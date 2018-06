Rolls-Royce zruší do dvou let 4600 pracovních míst

LONDÝN Britská strojírenská firma Rolls-Royce, která prochází restrukturalizací, hodlá v příštích dvou letech zrušit 4600 pracovních míst, což představuje asi 8,4 procenta zaměstnanců. Tento krok jí má přinést roční úsporu 400 milionů liber (11,66 miliardy korun). Zhruba třetina zaměstnanců z tohoto počtu bude propuštěna do konce letošního roku, poslední do poloviny roku 2020. Oznámila to ve čtvrtek firma.

Hospodaření i pověst společnosti v poslední době poznamenávají problémy s některými leteckými motory a rostoucí náklady na jejich opravy. Především se to týká motorů Trent 1000, které se instalují do letadel Boeing 787. Některé části motorů se opotřebovávají rychleji, než se očekávalo, a vyžadují častější kontrolu a údržbu.



Snížení počtu pracovních míst sice společnost v letech 2018 až 2020 přijde celkem na 500 milionů liber, roční úspora by ale do konce roku 2020 měla dosáhnout 400 milionů liber.

Rolls-Royce má po celém světě 55 tisíc zaměstnanců

26 tisíc ze všech zaměstnanců pracuje v Británii. Naposledy firma k propouštění sáhla v roce 2014, kdy zrušila zhruba 5000 míst. Nynější vlna zasáhne nejvíce Británii a především zaměstnance v sídle firmy v Derby, kde pracuje 15 700 osob. Šéf společnosti Warren East uvedl ve vysílání televize BBC, že společnost Rolls-Royce má příliš složitou organizaci řízení. Aby zůstala konkurenceschopná, potřebuje ji zjednodušit. Většina těchto pozic je právě v Derby. Týmu, který řeší problémy s motory Trent 1000, se propouštění nedotkne.

V roce 2017 společnost hospodařila lépe, než se očekávalo, její zisk před zdaněním činil 4,9 miliardy liber. V roce 2016 přitom firma vykázala největší ztrátu ve své historii, a to 4,6 miliardy liber. O růst zisku se zasloužily především dodávky leteckých motorů i velkých naftových pohonných jednotek, které vyrábí energetická divize firmy.