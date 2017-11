Ropovody nestačí poptávce, do Česka přiteklo nejvíce ropy za deset let

PRAHA Objem ropy dopravené letos do Česka je nejvyšší za posledních deset let. Může za to zvýšený výkon rafinerií a zejména rostoucí odbyt nafty pro nákladní přepravu.

Téměř osm milionů tun ropy dopraví letos do Česka společnost Mero ropovody Družba a IKL (Ingolstadt). Je to nejvíc za posledních deset let. Příval ropy teče do rafinerií v Litvínově a Kralupech, které jedou v tomto roce skoro na plný výkon.



Rostoucí ekonomika totiž vyžaduje rychlejší výrobu ropných produktů: plastů, chemikálií, ale především pohonných hmot, a z nich ze všeho nejvíc nafty, na jejíž spotřebě má největší podíl nákladní doprava.

Přesný odhad letos přepravené ropy vychází podle údajů státní firmy Mero, která provozuje oba české ropovody, na 7,89 milionu tun ropy. To je meziroční nárůst bezmála o 50 procent, ovšem loni fungovaly kvůli haváriím obě rafinerie jen na část svých kapacit a velký podíl pohonných hmot se musel dovézt.



Větší než letošní objem ropy přitekl do Česka naposledy v roce 2008, kdy Mero dopravilo do českých rafinerií přes 8,3 milionu tun ropy z Ruska i dalších světových nalezišť.

Víc ropy v současných podmínkách znamená i vyšší zisk zpracovatelů. „Ropa je letos s hodnotou kolem 60 dolarů relativně levná, přitom cena produktů je podobná, jako když ropa stála 90 dolarů za barel. Petrolejářské marže jsou tedy vysoké,“ popsal situaci na nedávné konferenci Petrolsummit v Praze generální ředitel Mero Stanislav Bruna.

Spotřeba roste s ekonomikou

Ropu v Česku, konkrétně v Litvínově a Kralupech, zpracovává jediná firma – holding Unipetrol. „Díky příznivým makroekonomickým podmínkám a oživení české ekonomiky dlouhodobě roste spotřeba motorové nafty, a tím pádem roste i objem zpracovávané ropy. Zvýšenou poptávku také registrujeme u petrochemických výrobků, zejména plastů,“ pochvaluje si mluvčí holdingu Pavel Kaindl.

Unipetrol vydělal za letošní tři čtvrtletí bezmála osm miliard korun čistého, meziročně víc než dvojnásobek. Rozdíl oproti loňsku je daný hlavně loňským propadem výroby v pozastavených rafineriích, ale výroba pohonných hmot a chemikálií je letos vyšší i než v období před rokem 2016.

Petrolejáři mají zjištěno, že odbyt nafty jako paliva pro nákladní přepravu a růst nebo pokles jejího prodeje z 80 procent ovlivňuje právě ekonomika, respektive hrubý domácí produkt.

„Odbyt nafty a větší přepravní výkony jsou jednoznačně hlavní příčinou většího dovozu ropy. Nahoru jde průmysl, stavebnictví, služby, a s tím souvisí i větší nároky na přepravu zboží. Což ale platí pro celou Evropu. My jsme tranzitní zemí, navíc zdejší cena nafty patří v Evropě k nejnižším, takže u nás tankují i kamiony, které přes naše území jen projíždějí,“ připomíná Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu.

Odbyt paliv a zisky petrolejářů nijak neohrozí ani aktuální zdražování pohonných hmot, zejména nafty. Spotřeba i tak dál poroste. Ropa sice výrazně zdražuje a s ní i benzin a nafta v českých čerpacích stanicích – jen za uplynulý týden o 30 haléřů. Ovšem zdražování se týká celé Evropy a Česko stále zůstává v porovnání s většinou ostatních států jedním z těch lacinějších míst k tankování.

Kamionů na silnicích přibylo

Masivní nárůst kamionové dopravy dokládají i čísla z výběru mýta. Přesněji – narůstajícího počtu mýtných transakcí, zjednodušeně počtu pípnutí palubních jednotek při průjezdu nákladních aut a autobusů pod mýtnými branami.

Jen za říjen počet těchto transakcí na celém území Česka dosáhl skoro 43 milionů, což je nejvyšší měsíční údaj za celou dobu, co mýto u nás od roku 2007 funguje. A za letošních deset měsíců dohromady vzrostl oproti loňsku o sedm procent na rekordních 387 milionu transakcí.

Jenže se zároveň ukazuje, že nebývalý přírůstek kamionů na placených silnicích neznamená žádné zásadní oživení tuzemské nákladní dopravy. „To je sice hezké, že HDP jde nahoru, stejně tak průmysl, zakázky, spotřeba nafty. Jenže tuzemští přepravci se na tom podílejí stále menší měrou. Vytlačuje nás z českého trhu výrazně levnější konkurence z Východu,“ stýská si Vladimír Starosta, prezident Česmadu Bohemia, který sdružuje na 2000 zdejších silničních dopravců.

„Silniční dopravci ze zemí, jako je Polsko, Maďarsko, Rumunsko nebo i pobaltské státy, se perou o zakázky na přepravu u nás za tak nízké ceny, kterým domácí přepravci těžko mohou konkurovat,“ dodal Starosta.