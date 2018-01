Roztomilý robopes za 38 tisíc? Sony ukázalo nástupce ‚chytrého‘ společníka Aibo

Las Vegas Když Sony v polovině roku 1998 představilo první generaci robotického psíka Aibo, byla to senzace. Obzvlášť doma v Japonsku, které tak přeje moderním technologiím. Robotický mazlíček, který díky umělé inteligenci uměl poslouchat svého „páníčka“, byl v té době něčím neuvěřitelným. A ačkoli zas tak chytrý nebyl, byl robůtek na svou dobu tak sofistikovaný, že byl například často využíván při výuce a testování možností robotiky nebo při výzkumu interakce lidí s roboty.

Jenže kvůli své pokrokovosti byl Aibo zároveň hodně drahá hračka, což nakonec znamenalo konec. V rámci škrtů a snahy o zlepšení nepříznivých finančních čísel se robotická řada z nabídky Sony odporoučela v roce 2006. Dnes je ale situace jiná – umělá inteligence už není žádné sci-fi, ale záležitost, se kterou se můžeme setkávat relativně běžně. A na právě probíhajícím veletrhu CES v Las Vegas ji najdeme doslova na každém rohu.

Rozpačitý návrat

Není tak divu, že se v době rozmachu umělé inteligence Sony rozhodlo na trh hračku, jež kdysi veřejnosti poprvé ukazovala, co by to ta AI mohla být, vrátit. Novou generaci robopsa Aibo firma ohlásila doma v Japonsku již loni v listopadu s tím, že prodej odstartuje v lednu. A šéf Sony Kazuo Hirai teď na tiskové konferenci v rámci veletrhu CES slavnostně oznámil, že se Aibo podívá i na mezinárodní trhy. Bližší informace ale neuvedl. Každopádně to ani tentokrát nebude vůbec levná hračka.

Nový Aibo totiž vyjde v Japonsku na 198 000 jenů, což je v přepočtu necelých 38 tisíc korun. A k tomu je k provozu robota vyžadován měsíční paušál ve výši necelých 600 korun. Je možné, že na „zámořských“ trzích zvolí Sony trochu jinou taktiku, ale jisté je, že Aibo nebude levnou záležitostí. Přitom při prvních ukázkách nás příliš nepřesvědčil o tom, že by byl o mnoho inteligentnější, než jeho letití předchůdci.

Novinka je sice roztomilejší, mnohem pohyblivější a samozřejmě používá moderní technologie, včetně možnosti nastavovat některé funkce přes aplikaci v chytrém telefonu. Jeho oči tvoří dva moderní OLED panely. Aibo má umět řadu povelů, jenže při prvních ukázkách ani proškolený personál stánku Sony příliš neposlouchal. Nicméně díky skutečné umělé inteligenci založené mimo jiné i na jakémsi cloudovém „kolektivním vědomí“ ostatních psů Aibo se má robotický mazlíček neustále učit něco nového.

Záplava robotů

Aibo ale samozřejmě není jediným inteligentním robotem na letošním veletrhu CES. Naopak, v jejich záplavě by se mohl snadno ztratit. Robotům je dokonce věnována jedna velká sekce v obří hale výstaviště LVCC a různé výtvory na toto téma mají na svých stáncích i velké firmy. Třeba LG představilo trojici chytrých robotů pro různé módy použití. Jeden má sloužit jako chytrý nákupní košík, který bude sledovat nakupujícího uživatele mezi regály, druhý je robotický „sluha“, třeba pro pokojovou službu v hotelích a třetí poslouží jako nosič zavazadel.

Mimochodem, jednou z opravdu bizarních novinek na veletrhu CES je i robotický kufr, který má automaticky následovat svého majitele. Jenže podle prvních zkoušek není moc stabilní a také majitele nepozná příliš spolehlivě – rozpoznávání obličeje funguje dobře, ale kdo by chtěl před svým zavazadlem neustále chodit pozpátku?

Čtveřici robotických konceptů předvádí i automobilka Honda, k interakci s člověkem je z nich určen především ten s názvem 3E-A18. Tento robot má fungovat jako průvodce nebo by mohl nahradit slepecké psy.

Ale zpět k více či méně roztomilým robotům pro domácnosti. Aeolus bude zase pořádně drahý a docela veliký robot, který by ale teoreticky mohl zvládnout donést uživateli třeba pivo z lednice. A třeba robot Buddy od francouzské společnosti Blue Robotics je robot, který může být centrem vaší chytré domácnosti. Překvapivě ale, alespoň zatím, nemá integrovánu žádnou ze služeb hlasových asistentů jako je Alexa nebo Google Assistant.

To vše jsou vcelku sofistikovaní roboti se skutečnou umělou inteligencí a vždy vysokou cenovkou. Ale na výstavišti je k vidění i řada na první pohled levnějších řešení. Například příznivci Hvězdných válek si budou moci brzy zakoupit robotického Stormtroopera s umělou inteligencí. Ovšem nikoli v životní velikosti. A když už se do přípravy robotických hraček pouští i firma, jako je Konka – výrobce levných televizí a mobilních telefonů –, zdá se, že nástup robotů do téměř každé domácnosti už nic nezastaví.