Ruský seriál o sovětských politicích? Česká televize porušila zákon, míní vysílací rada

PRAHA Odvysíláním ruského seriálu Zapomenutí vůdci, jenž záměrně opomíjí podstatná historická fakta, porušila Česká televize zákon. K takovému závěru dospěla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která ČT vyzvala, aby napravila pochybení. Veřejnoprávní televize již osmidílný dokumentární cyklus o sovětských politicích stáhla z archivu.

Ruský dokumentární cyklus popisující životní osudy několika politiků, kteří se mezi lety 1917 až 1953 podíleli na vykonávání moci v Sovětském svazu, vysílala Česká televize koncem loňského roku.



Součástí seriálu, jenž je propagandisticky zabarven, neboť vznikl díky přímému financování vedení země, je i dvoudílný profil jednoho z vykonavatelů Stalinových čistek Lavrentije Berijy. Způsob, jímž byl někdejší šéf lidového komisariátu sovětského ministerstva vnitra v pořadu vykreslen, kritizovala řada historiků. Neunikl ani Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), která se jím v lednu na základě stížnosti zabývala a dospěla k závěru, že ČT porušila zákon.

„Oba pořady, které je možné považovat za souvislé dílo, vyzdvihují Berijovy ‚manažerské‘ úspěchy i charakter, ve světle čehož dochází k bagatelizaci zejména jeho účasti na zatýkání, popravách a stranických čistkách během takzvaného Velkého teroru nebo jeho role iniciátora deportací kavkazských národů,“ uvádí RRTV ve svém prohlášení.

Podle ní je navíc Berijův podíl na represích prezentován jako skutečnost, které se nemohl ve své funkci vyhnout a činil ji s přemáháním.



„Tím de facto dochází k omlouvání Berijových činů, které lze z historického hlediska považovat za kruté jednání a na jejichž základě byla zamítnuta jeho rehabilitace,“ píše se dále ve stanovisku.

Výzva k nápravě? Pouze varování

Rada proto již vyzvala ČT, aby své nezákonné jednání napravila. Jakým způsobem má učinit, však nespecifikovala. Jelikož ale všech osm dílů seriálu se již na obrazovkách objevilo, nelze ho z programu stáhnout.

Podle předsedy RRTV Ivana Krejčího má závěr rady posloužit jako varování do budoucna. „V podstatě to znamená, že by to ČT neměla vysílat. Je to výzva, aby se to pro příště už neopakovalo,“ vysvětlil Krejčí serveru Lidovky.cz.

Záběry ze seriálu Zapomenutí vůdci, díl Lavrentij Berija.

ČT se k záležitosti do uzávěrky textu nevyjádřila. Není proto jisté, jak plánuje s apelem vysílací rady na odčinění pochybení naložit. Nicméně zmiňovaný seriál již není v jejím internetovém archivu dostupný.



Součástí cyklu Zapomenutí vůdci jsou i profily dalších vysoce postavených sovětských politiků: Felixe Dzeržinského, Klimenta Vorošilova, Vjačeslava Molotova, Semjona Buďonnyje, Andreje Ždanova nebo Viktora Abakumova.