ŘSD chce začít stavět D3 z Prahy do Tábora v roce 2021

ČESKÉ BUDĚJOVICE Dálnice D3 v úseku Praha - Tábor by se měla začít stavět v roce 2021. Do konce roku chce ŘSD požádat o územní rozhodnutí. Při návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) s některými ministry v jižních Čechách to v úterý řekli ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa.

Babiš si v úterý stěžoval, že práce pokračují pomalu. „Je to bída,“ poznamenal premiér. Zástupci jeho hnutí ANO přitom stojí v čele ministerstva dopravy od počátku roku 2014, Ťok působil už v koaliční vládě s ČSSD a KDU-ČSL, kde vystřídal Antonína Prachaře (ANO).



Stavba D3 od pražského okruhu k Táboru bude rozdělena na pět úseků. Stát chce stavět všechny najednou. „Na tuto trasu máme dnes vydané stanovisko EIA, nicméně jsme ve verifikačním procesu. Po projednání s obcemi přišly do projektu změny, valy, v jednom případě prodloužení tunelu. Teď verifikujeme, jak moc jsou ty změny velké. Předpoklad je, že do konce roku požádáme o územní rozhodnutí na celou stavbu dálnice D3,“ řekl Kroupa.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, tam se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit zhruba 170 kilometrů, nyní je v provozu asi 50 kilometrů.

Jihočeská hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) se obává, že stavbu budou brzdit ekologové. Kroupa soudí, že pomůže takzvaný zákon o liniových stavbách. Má umožnit rychlejší plánování a financování dopravní infrastruktury. Podle premiéra by měl být přijat do konce června. Kroupa podotkl, že nyní někteří majitelé nechtějí silničáře pouštět na pozemky, aby tam ŘSD provedlo geologický a hydrogeologický průzkum. Podle Ťoka zákon urychlí přípravné práce. „Umožní vstup na pozemky. Budeme moci dělat rychleji a lépe geologické průzkumy a hlavně pomůže ve věcných břemenech,“ řekl ministr dopravy.

„Obchvat za 44 měsíců? Tak dlouho?“

Premiér se v úterý zajímal i o stavbu obchvatu Českých Budějovic, který bude součástí D3 a ŘSD ho chce začít stavět letos. „Obchvat za 44 měsíců? Tak dlouho?“ ptal se Babiš.



Práce na obchvatu by měly začít v září. Nyní běží druhé kolo výběrového řízení na stavbu obchvatu Budějovic. Jde o úsek Úsilné-Hodějovice dlouhý 7,1 kilometru a úsek Hodějovice-Dolní Třebonín dlouhý 12,5 kilometru. Stavba za 12,8 miliardy Kč bude součástí dálnice D3. Uchazečů je 15 na každý úsek, ve velké míře jsou ze zahraničí. Do léta by chtělo ministerstvo dopravy vydat stavební povolení na část dálnice D3 u Tábora, jejíž dostavbu blokoval spor o pozemky. Jde o 400 metrů, odhad nákladů je 25 milionů Kč bez DPH.

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD loni v říjnu. Na něj navazuje část Bošilec-Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, bude stát 1,2 miliardy, první řidiči by po ní měli projet v červnu 2019. Na posledním úseku D3 k hranicím s Rakouskem ŘSD připravuje dokumentaci EIA, vykupuje pozemky.