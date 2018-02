Ruský podnikatel koupil dvě elektrárny. Chce pomocí nich těžit bitcoin

PERM/PRAHA Bitcoin sice kolísá, do světa kryptoměn ale zřejmě investice jen tak neustanou. Svědčí o tom i finanční avantýra ruského podnikatele Alexeje Kolesnika, který pro potřeby dolování kryptoměny zakoupil dvě elektrárny v okolí města Perm ve východní části evropského Ruska. Čeká ale na schválení zákona o kryptoměnách.

Dvě elektrárny měly Kolesnika vyjít na zhruba tři miliony dolarů, tedy asi 63 milionů korun, informuje o tom server Russia Today. Obě elektrárny se nacházejí na západních svazích pohoří Ural, v blízkosti města Perm, které leží na východní hranici evropské části Ruska.

Objekty by kromě produkce energie potřebné pro dolování kryptoměn měly sloužit i jako data centra. Sám investor ale nechce dolování kryptoměn spustit, dokud se k problematice bitcoinu a ostatních virtuálních měn oficiálně nevyjádří ruské úřady.

V Rusku momentálně legislativa nakládání s kryptoměnami nijak neřeší, Kolesnik se proto bojí případných právních rizik. Nebude ale možná muset čekat příliš dlouho. Ruská vláda v současnosti tento problém řeší, náměstek ruského ministra financí Alexej Mojsejev ale již naznačil, že v případě dolování kryptoměn by mohl být problém.

Bude dolování ilegální? Může vzniknout i ‚Bitcoingrad‘

Podle Mojsejeva by totiž Rusko mohlo získávání kryptoměn tzv. dolováním postavit mimo zákon, nadále by však bylo možné s nimi volně obchodovat. Mezi politiky však v tématu bitcoinu panují rozepře. Jedni vidí obchod s kryptoměnou jako znehodnocení ruské měny, což je trestné, jiní to vidí jako příležitost k obejití západních sankcí a navrhují proto pro dolování kryptoměn postavit celé město.



Vladimir Putin vládě nařídil celou problematiku zpracovat do července. Nová ruská politika vůči kryptoměnám by tak definitivně měla vyřešit legislativní vakuum okolo virtuálních měn jako je bitcoin.

Dolování bitcoinu vyžaduje dvě věci, obě v masivním měřítku. První je výpočetní kapacita, která pro efektivní získávání měn z internetu vyžaduje tisíce a tisíce kapacit běžných počítačů. I proto se bitcoiny často dolují sdílením části výkonu počítačů skrze síť. Pokud ale chce bitcoinový „horník“ koncentrovat výpočetní kapacitu na jedno místo, je potřeba právě druhé věci - energie. Její dostatečnou dávku by Kolesnikovi měly poskytnou ony dvě zakoupené elektrárny.