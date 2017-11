Rychlíky spojí Prahu s horským střediskem v Harrachově. Jezdit ale začnou až na jaře

HARRACHOV Víkendové rychlíky Českých drah z Prahy do Tanvaldu na Jablonecku budou od jara prodlouženy až do krkonošského střediska Harrachov. O prodloužení linky mají zájem nejen Praha, ale i Středočeský a Liberecký kraj. Původně kraje usilovaly o její prodloužení už od nového jízdního řádu, který začne platit 10. prosince, nepodařilo se to ale dohodnout, a tak bude změna platit až od 1. dubna. V pondělí to řekl Pavel Blažek, jednatel společnosti Korid LK, která je koordinátorem dopravy v Libereckém kraji.

„Z Prahy do Harrachova budou o víkendech a svátcích jezdit dva páry vlaků, které do cílové stanice v Harrachově dorazí kolem 11:00 a 17:00,“ řekl Blažek. Podle něj je škoda, že se prodloužení vlaků nepodařilo vyjednat už pro zimní sezonu, mohli by je využít lyžaři k cestě do hor. V budoucnu by podle Blažka mohly rychlíky z Prahy zajíždět až do Polska. „Neobejde se to ale bez stavebních úprav. Bylo by třeba vybudovat nové výhybny v Dolním Polubném a v Jakušicích na polské straně, jinak by se už vlaky na tu trať nevešly,“ dodal.



Rychlíky z Tanvaldu dál na Harrachov budou jezdit po unikátní ozubnicové trati z roku 1902, která byla před několika lety prohlášena technickou památkou. V roce 2010 bylo na trati obnoveno přeshraniční spojení do polské Sklářské Poreby, umožnila to rekonstrukce trati za 138 milionů korun. Od prosince 2015 jezdí na trase přímé vlaky z Liberce do Polska a zájem o ně roste. V posledních letech se počet cestujících na této trase zhruba zdvojnásobil. V zimní sezoně a o letních prázdninách tam jezdí až devět párů vlaků denně.

Prosincová změna jízdního řádku přinese podle Blažka změny zejména na Českolipsku. Dokončení modernizace železniční trati a vlakového nádraží v České Lípě umožnilo nejen zrychlit vlaky jedoucí z České Lípy na Zákupy, zlepší se i spojení mezi Českou Lípou a Mladou Boleslaví. „Přímé vlaky by mezi oběma městy měly jezdit zhruba každou hodinu,“ řekl Blažek. Cestující budou podle něj moci jezdit bez přestupu, cesta potrvá zhruba hodinu. Zrychlení vlaků přinese i nedávno dokončená modernizace trati a železničních stanic na Frýdlanstku. „Změny jsou ale jen minutové,“ dodal.