Muskův vykouřený joint Teslu zabolel, soudí experti. Kvůli marihuaně přitom vyhodil nepohodlnou zaměstnankyni

PRAHA Manažeři a odborníci odsoudili vystoupení kontroverzního miliardáře Elona Muska ve čtvrtečním pořadu komika Joa Rogana. V něm údajně popíjel whisky a kouřil joint obsahující podle Rogana směs tabáku a marihuany.

„Dal byste si? Pravděpodobně nemůžete kvůli akcionářům, že?“ zeptal se Joe Rogan ve svém pořadu Muska, který si po chvíli z nabídnutého jointa potáhl.



Jeho vystoupení však akcie jím vlastněné firmy Tesla výrazně zasáhlo. Obchodování v pátek uzavřely s výraznou ztrátou 6,3 procenta. Jejich pokles byl tak nejstrmějším od června 2016.

Kromě akcií chování kontroverzního miliardáře vyvolalo i vlnu pobouření mezi špičkami obchodního světa. „Užívání rekreačních drog, ať už legálních či ne, je proti nepsaným pravidlům veřejného působení jako výkonného ředitele,“ napsal v pátek podle agentury Bloomberg Gene Munster, řídící partner firmy Loup Ventures pro rizikový kapitál a dlouhodobý příznivec Tesly.



K jeho názoru se přidávají i další. „Jako svobodná osoba, alespoň v Kalifornii, má Musk právo kouřit marihuanu kdekoliv chce. Z jeho pozice jakožto výkonného ředitele měl ale počítat s tím, že jeho chování vyvolá negativní dopad na Wall Street,“ doplnil Tae Wan Kim vyučující obchodní etiku na Tepper School of Business v americkém Pittsburghu. I Kabrina Changová, zabývající se podnikovou etikou a pracovními zákony na bostonské univerzitě Questrom School of Business, souhlasí, že Muskovo vystoupení Tesle přitíží. „Je to obzvlášť znepokojující vzhledem k problémům které již měl,“ řekla.



Proti užívání marihuany u vysoce postavených zástupců firem se vyjádřil i Chris Walsh, zakladatel a zástupce šéfa zpravodajského serveru Marijuana Business Daily.

Protidrogová politika jako způsob zbavování se zaměstanců

Třebaže miliardářovo čtvrteční vystoupení vyvolalo bouřlivé reakce a strmý pád ceny akcií, největším šokem byl pravděpodobně pro Crystal Guardadovou. Bývalá zaměstnankyně Tesly byla propuštěna poté, co byly v jejím těle objeveny stopy THC, hlavní psychoaktivní látky nácházející se právě v konopí. THC ale nejspíš obsahovaly kapky předepsané jejím lékařem.

„Elon Musk jen tak hulí na veřejnosti i s vědomím toho, že používá velmi nejasnou protidrogovou politiku k odstranění lidí, kteří jsou proti němu,“ řekla Bloombergu. Guardadová se měla stát nepohodlnou osobou poté, co vyjadřovala svůj názor ohledně bezpečnostních otázek a podporovala organizaci United Auto Workers (UAW).

Tesla uvedla, že nikoho kvůli podpoře UAW nepropustila, pracovní poměr Guardaové byl údajně ukončen proto, že zneužila návykové látky a porušila zásady jejich testování. „Naše politika umožňuje sledovat množství THC během pracovní doby za předpokladu, že jsou pod bezpečnostním limitem,“ sdělil v pátek Elon Musk serveru Guardian.

Tesla musí začít rychle jednat, aby situaci zvládla, možná i s menší Muskovou účastí. Firma by mohla zvážit přijetí takového výkonného ředitele, který by pomáhal při každodenních operacích, sdělila Betsy Atkinsová, která stojí v čele takových firem, jako Volvo Cars či Wynn Resorts Ltd. Muskovo chování označila kromě záměrného jednání i jako za možné volání o pomoc. „Jako členovi představenstva společnosti Tesla musí být jasné, že váš vykonný ředitel je v nouzi,“ doplnila Atkinsová.

Odchod zaměstnanců

V pátek, tedy v den, kdy se Muskův marihuanový exces dostal v plné síle do veřejného prostoru, zároveň oznámil odchod Tesly hlavní účetní Dave Morton. Ten se rozhodl rezignovat pouhý měsíc po nástupu do firmy. Odchod ohlásila i šéfka HR oddělení Gabrielle Toledanová, která byla na dovolené na zotavenou. Kromě nich ve firmě už nemá zájem pracovat ani zástupkyně šéfa odboru pro komunikaci.

V reakci na tyto ztráty povýšil Musk několik zaměstanců. Zaplnil tak díry ve vrcholné struktuře oddělení lidských zdrojů a komunikace, Jerome Guillen, který se výrazně podílel na výrobě sedanu Tesla Model 3, dosáhl na zastřešující funkci prezidenta automobilových operací. Kevin Kassekert, který měl doposud na starosti převážně infrastrukturu, dostal do kompetence i lidské zdroje, a celosvětovou komunikací byl pověřen Dave Arnold. Post hlavního účetního zatím nechal neobsazený.