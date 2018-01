S pomocí herní konzole jsem vypátral zloděje. Litoval, že z našeho bytu něco odnesl

PRAHA Poslechněte si příběh s dobrým koncem. Dokazuje, že život v přetechnizovaném světě má přeci jen své nesporné výhody. Před třemi lety nám svátky zkazil vykradený byt. O pár měsíců později jsme my naopak potrápili zloděje. Hřál nás pocit dobře odvedené práce. Určitě si totiž nemyslel, že si s sebou z našeho bytu odnáší i “trojského koně”.

Na sklonku roku 2014 nás navštívil zloděj. Nebyla to příjemná zdvořilostní návštěva, v naší nepřítomnosti si z bytu bez dovolení odnesl prakticky vše, co mělo nějakou hodnotu, respektive se to dalo obratem prodat v nejbližším bazaru. Tedy možná ne tom nejbližším, protože jsme bezvýsledně prošli desítky zastaváren. Rezignovali jsme? Kdepak. Dotyčný měl tu smůlu, že narazil na někoho, kdo se s vlastní smůlou smířit nehodlal. S využitím herní konzole se nám za pomocí jejího výrobce a policie podařilo zloděje vypátrat a vrátit mu úder.

Mobil, počítač, notebook nebo tablet - drtivou většinu zařízení, která se připojují k internetu, lze dnes na dálku vypátrat za pomoci speciálního softwaru. A zvládne to i laik, nejde o nic složitého. Takový program je někdy součástí zařízení od samého počátku, jindy je třeba jej doinstalovat. Pokud znáte sériové číslo odcizeného výrobku, případně je spojen s nějakým zaregistrovaným uživatelským účtem a především pokud se připojí znovu k internetu, můžete se znovu shledat se svými ztracenými věcmi.

O věci jsme přišli. Co teď?

Postup se v dílčích krocích liší případ od případu, výrobek od výrobku a záleží samozřejmě také na konkrétní firmě a ochotě jednotlivců. Jelikož jsem přišel hned o několik produktů od Applu, zdálo se nejsnazší vypátrat zařízení přes aplikaci, která je nedílnou součástí programového vybavení a páruje produkty na základě uživatelského účtu. Ale ouha. I když máte možnost zařízení lokalizovat, uzamknout nebo dokonce vymazat on-line na dálku z jiného přístroje, pokud se pachatel k internetu nepřipojí, máte smůlu. A k internetu se nemusí připojit, jestliže máte přístroje zaheslované, což je vysoce pravděpodobné. Ocitnete se tak v začarovaném kruhu.

Nejspíš tak zloděj raději rychle vaše data a disky vymaže a vy jste nahraní. Alespoň na sklonku roku 2014 to platilo kvůli tomu, že Apple nespolupracoval s českou policií a zcizené výrobky nebylo na rozdíl od západních zemí možné nechat zapsat na zvláštní seznam ukradených zařízení. Ten spravuje přímo Apple a do databáze zapíše produkt jen po konzultaci se strážci zákony. Zákazník sám toto právo nemá, nestačí ani protokoly od policie. S kriminalisty ovšem tehdy podle našich informací Apple nekomunikoval. Nebylo tak možné, aby s pomocí sériového čísla výrobce lehce zjistil, kde se výrobky nachází. Nebylo možné, aby upozornil policii, pokud by se třeba objevily v některém z autorizovaných servisů. Ve Spojených státech jde přitom o běžný proces, který výrazně zvýší vaše šance dopátrat se toho, co vám někdo sebral.

A pak že jsou hry k ničemu

Jelikož jsme neměli jinou možnost, rozhodli jsme se jít cestou neprošlapanou, o kterou se podle mých informací do té doby u nás nikdo nepokusil. Jako nadšený fanoušek videoher jsem kontaktoval české zastoupení Sony a konzultoval s ním svůj problém. Místní pobočka mi sice nemohla pomoci přímo, ale velice ochotně mě odkázala mě speciální oddělení v britském Liverpoolu, které tyto případy řeší. Ani v Anglii se ale nespokojili jen se sériovým číslem, protokoly od policie a mým popisem událostí. Bylo třeba, aby české orgány přímo komunikovaly v angličtině s britskou centrálou. Zřejmě si teď pomyslíte, že tady příběh musel skončit nezdarem, ale kupodivu tomu tak není. K mému velkému překvapení to neznamenalo konečnou, ačkoli na místním oddělení nebyli z toho nápadu nadšení. Výrobce se však nakonec ochotně nabídl, že nechá veškerou dokumentaci přeložit na vlastní náklady z češtiny do angličtiny. Bylo tedy třeba jednoduše řečeno jen to, aby česká policie poslala v češtině mail do Liverpoolu.

Celá akce trvala několik měsíců, ale na jejím konci byl úspěch. S pomocí sériového čísla Sony dokázala vypátrat, kde konzole je. Tato herní zařízení dnes lidé obvykle připojují k internetu, což udělal i její novopečený majitel. I když byla konzole důkladně vymazaná a po mém účtu dávno nebylo ani stopy, sériové číslo ji neomylně identifikuje navzdory této skutečnosti. Právě tak, jak by to mohl udělat Apple se svými výrobky, pokud by se jej podařilo přimět k tomu, aby navázal s českou policií kontakt. Japonský výrobce konzole, respektive jeho britské zastoupení poskytlo české policii IP adresu uživatele, který na konzoli hrál. Odtud už byl skoro jen krůček k pachateli. Kriminalisté museli nechat na základě “internetové adresy” zjistit tu skutečnou. Když zazvonili na dané adrese, nenašli sice zloděje, ale člověka, který si přístroj koupil v zastavárně. Jak se dalo očekávat. Konzole ale už v tu chvíli putovala ke mně a policisté do zmíněného bazaru. Zde už nebyl problém zjistit, kdo a kdy zde danou věc prodal, protože to již není možné bez občanského průkazu.

Připravte se a nenechte se odradit

Jistě jsme měli velký kus štěstí. Ale z tohohle příběhu si můžete odnést i nějaké ponaučení. Že byste se neměli nikdy vzdávat a o své věci bojovat, i když se šance na úspěch jeví sebemenší. Nepodceňujte českou policii, různé zabezpečovací on-line nástroje ani zákaznickou podporu. Navzdory všeobecné tendenci tyto věci kritizovat se očividně stává, že vše zafunguje, jak má, a právě v součinnosti zmíněných se ukáže být klíč k úspěchu. Nic z toho by se neobešlo bez ochoty na více stranách. Výrobce byl víc než nakloněný tomu věc řešit, jakkoli tu pro něj existovala překážka v podobě jazykové bariéry. Česká policie není ze zákona povinná komunikovat nebo vést spis v cizím jazyce a přesto se zodpovědní lidé rozhodli neusnadnit si celou věc tím, že případ odloží do zapomnění.

Z našeho příběhu vyplývá spousta ponaučení. Ale když nic jiného, udělejte alespoň toto. Všechna svá elektronická zařízení, která to umožňují, zaregistrujte na stránkách výrobce. Poznamenejte si sériová a výrobní čísla produktů. Uschovejte si originální balení a pořiďte si fotografie věcí, na nichž vám záleží. Všechny tyto drobnosti vám pomohou odcizený majetek vypátrat, identifikovat a nakonec i dokázat, že skutečně patří vám. Hodit se vám to bude nejen při komunikaci s výrobcem a policií, ale i pojišťovnou. Pokud vás zajímá celý příběh a podrobný popis událostí, stejně jako návod, jak se zachovat v podobné situaci, jak jí předcházet a co vše budete potřebovat, přečtěte si starší článek na webu Hrej.cz, který se celé problematice věnuje detailně.