Česko v zahraničí zpropagují Jágr, Gott a Sáblíková. V kampani za 22 milionů

PRAHA S propagací méně známých regionů Česka v zahraničí by měly pomoci známé osobnosti sportu a kultury, například Jaromír Jágr, Martina Sáblíková nebo Karel Gott. Počítá s tím program Ambasador, který vytvořily česká centrála cestovního ruchu CzechTourism a ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

Na tiskové konferenci to ve středu řekla ministryně Karla Šlechtová (za ANO). Celkové náklady projektu jsou podle ní 22,5 milionu korun.



„Naše regiony potřebují silnější marketingovou podporu, která by umožnila odlehčit přeplněným či exponovaným turistickým místům. Mezinárodně uznávané osobnosti z oblasti sportu nebo kultury pozvou své zahraniční fanoušky na místa, která by možná při jejich rozhodování o výběru lokalit dovolené nezahrnuly do programu,“ uvedla Šlechtová.

Své rodné kraje představí osobnosti v krátkých spotech

Do projektu byli zatím nominováni například hokejista Jaromír Jágr, golfistka Klára Spilková, zpěvačka Marta Kubišová, biatlonistka Gabriela Koukalová, operní pěvkyně Magdalena Kožená, veslař Ondřej Synek, fotbalista Petr Čech, rychlobruslařka Martina Sáblíková, cyklista Jaroslav Kulhavý, houslista Pavel Šporcl, zpěvák Karel Gott, lyžařka Ester Ledecká nebo fotbalista Pavel Nedvěd.



„Své rodné kraje jednotliví ambasadoři představí v krátkých spotech doprovázených současnou klasickou hudbou, v nichž budou vystupovat tak, jak je neznáme. Jako sousedé od vedle, kteří vykonávají běžné denní činnosti. Pro jednotlivé zahraniční trhy budou vybrány spoty s ambasadory, kteří jsou v dané oblasti známí,“ doplnila ředitelka CzechTourism Monika Palatková. Spoty by podle ní měly být natočeny nejpozději do konce března 2018.

Například Jágr podle projektu bude ambasadorem v USA a Skandinávii, pro země Beneluxu to bude Sáblíková, pro německy mluvící země Gott, Plzeňský kraj bude v Anglii propagovat Čech.

CzechTurism chce méně známé regiony propagovat v zemích Beneluxu, Číně (včetně Hongkongu), Itálii, Francii, Japonsku, Jižní Koreji, Mexiku, Německu, Polsku, Rakousku, Rusku, Slovensku, Španělsku, Švédsku, USA a Británii.