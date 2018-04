Samoříditelná auta se vyvíjí i v Česku. Pro firmu Valeo u nás pracuje 700 odborníků

PRAHA Francouzská skupina Valeo patří k tradičním subdodavatelům automobilového průmyslu. Z obyčejného dodavatele se ale skupina postupně mění na technologickou firmu, která dodává řešení pro mobilitu budoucnosti. Ta se podle jejího šéfa Jacquese Aschenbroiche promění díky třem revolucím, které právě probíhají.

Svět automobilů a osobní individuální dopravy čekají v následujících letech postupné, ale významné změny. „Aktuálně probíhají tři revoluce. Jedna se týká tlaku na snižování emisí, což dává šanci elektrifikaci. Pak je tu revoluce asistenčních systémů a autonomního řízení. A konečně třetí revolucí je digitalizace včetně nástupu nových služeb mobility,“ vysvětluje aktuální trendy v automobilovém světe šéf Valea Aschenbroich.

Důležité Česko

Nejméně v jedné z těchto revolucí hraje důležitou roli i Česko. Valeo tu koncem roku otevřelo vývojové centrum, kde na 700 odborníků pracuje právě v oblasti asistenčních systémů a samořiditelných aut. Právě toto centrum Aschenbroich počátkem dubna navštívil.

„Potřebovali jsme místo, kde bychom měli přístup k výborně vzdělaným a schopným inženýrům s dobrou motivací k práci,“ vysvětluje Aschenbroich důvod, proč centrum koncem loňského roku v Praze vzniklo. Jeho výhodou je, že může lákat talenty nejen z pražských a jiných českých univerzit, ale také ze zahraničí. „Praha je město, do kterého snadno přilákáte za zaměstnáním odborníky z celého světa,“ velebí Aschenbroich mezinárodní prestiž českého hlavního města coby místa pro život.

Důvěra v autonomní auta

„Autonomní auta přicházejí. Ale rozdělil bych to na dva odlišné trhy. Jedním je něco, co nazýváme robotaxi, a to je věc, která přijde velmi brzy. Druhá část je trh, kdy si vy nebo já budeme moci koupit plně autonomní vůz bez volantu a pedálů,“ vysvětluje šéf Valea, jakým směrem míří vývoj v pražských kancelářích.

Robotaxi, která budou jezdit třeba po předem daných trasách, podle něj přijdou již velmi brzy, zhruba v horizontu jednoho roku. Klasická samořiditelná auta si ale na svůj nástup ještě počkají, technologie má podle CEO Valea ještě zhruba deset let vývoje před sebou.

V tomto mezičase si budou muset samořiditelná auta vybudovat i důvěru u veřejnosti. „Drtivá většina nehod se dnes stane v důsledku lidské chyby. Technologie autonomních aut může většině takových nehod předejít,“ říká Aschenbroich.

Otázkou jen podle něj je, jak rychle tato technologie dospěje tak, aby jí lidé mohli naplno důvěřovat. Až k tomu dojde, přijetí prý může být velmi rychlé: „Například v New Yorku došlo kdysi k dramatické změně, kdy v podstatě všichni vyměnili koně za automobily během pouhých deseti let. U autonomních aut to může být podobné, jen nevíme, kdy tato změna začne,“ říká šéf Valea.

Mobilita nové generace

Autonomní mobilita podle něj přinese i větší rozvoj dalších služeb takzvané digitální mobility. Mezi ně patří třeba sdílení aut. Valeo vyvíjí řešení i pro tuto oblast.

„Musíme ctít základní pravidlo Valea, že nechceme být konkurenty našich zákazníků,“ nastiňuje základní filosofii Aschenbroich. Ta spočívá v tom, že Valeo nehodlá provozovat samotné služby mobility, ale vyvíjí řešení, která umožní fungování těchto služeb.

„Takovým řešením je například virtuální klíč, který může uživatel ze svého smartphonu poslat někomu jinému a umožnit mu tak otevřít jeho vůz a dovolit mu s ním odjet,“ naznačuje Aschenbroich nové trendy vývoje.

V rámci své divize pohonných ústrojí se pak firma snaží přispět ke snížení emisí z osobní dopravy. Valeo je například tradičním dodavatelem stop-start systémů pro automobily, a ta se teď postupně vyvinuly v různá hybridní řešení.

„Patříme na špičku v oboru mild-hybridních vozů,“ chlubí se Aschenbroich úspěchy divize, která dodává speciální startér-generátory, které jednoduše udělají hybrid z téměř jakéhokoli auta.