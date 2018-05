Šance na čtvrtého operátora roste. Do aukcí o mobilní frekvence chtějí vstoupit dva noví hráči

PRAHA Byla to sice jen formalita, přesto je středeční oficiální schválení vládou, které se dostalo plánu Českého telekomunikačního úřadu vypsat v příštím roce další dvě aukce frekvencí, důležitým krokem směrem k digitální ekonomice, lepším službám pro spotřebitele a možná i ke čtvrtému mobilnímu operátorovi. Však to také předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák na Twitteru okomentoval slovy „Konečně se posouváme dál“.

Zprávy o aukcích kmitočtů si u veřejnosti v minulosti mnoho pozornosti nezískávaly. Teď by ale měly. Aukce přestaly být nuda loni v červenci, kdy v přihazování na takzvané dokrývací kmitočty nesoutěžila jen velká operátorská trojka, ale kromě O2 a Vodafonu uspěli i dva noví hráči – Nordic Telecom a Poda. A příští rok to může být ještě větší změna. Frekvence uvolněné díky druhé digitalizaci televizního vysílání jsou totiž ty nejcennější, které byly k mání od roku 2013 a mohly by se stát základem sítě pro úplně nového operátora.

Šance na levnější data

Je to právě čtvrtý hráč, o kom se v Česku mluví v souvislosti s cenami mobilních dat, která jsou v tuzemsku podle různých průzkumů jedny z nejdražších v Evropě. Jeho vliv je neoddiskutovatelný. Podle pravidelného srovnání Digital Fuel Monitor si spotřebitelé v zemích Evropské unie a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se čtyřmi mobilními operátory koupí za 20 eur (v přepočtu asi 511 korun) v průměru třikrát více gigabytů a za 30 eur dvakrát více gigabytů než v zemích, kde jsou mobilní operátoři jen tři.

Zda k T-Mobilu, O2 a Vodafonu přibude někdo nový, bude jisté až po skončení aukce. Šance však jsou vyšší než kdy dříve. Nordic Telecom má v zádech finanční skupinu J&T, s jejíž podporou spouští vlastní LTE síť na loni získaných kmitočtech. Šéf Nordic Telecomu Libor Dočkálek už dříve LN zájem o aukci potvrdil. Jestli se ale firma opravdu zúčastní, bude záležet na podmínkách. Není přitom jediná. Podle zdrojů LN by si do české mobilní rulety mohl přisadit i jeden zahraniční hráč.

Podpora nováčků

Stále tu však je několik „ale“. Tím prvním jsou zmíněné podmínky aukce, které by měl ČTÚ připravit do konce srpna. Novému hráči musí být nakloněny hned v několika směrech, například umožnit mu využívat sítě stávajících operátorů do doby, než si postaví síť vlastní.

Takovou pomoc do začátku dostal mimo jiné slovenský operátor 4ka, který u našich východních sousedů působí od roku 2015. Mimo to získal i výraznou porci spektra, což už ČTÚ zapracoval do podmínek aukce loňské, ve které si noví hráči mohli vydražit dvakrát více frekvencí, než jaký byl limit pro stávající operátory. Regulátor je přitom podle všeho tomuto přístupu nakloněný.

„Výsledek proběhlé aukce v pásmu 3,7 GHz, ve které uspěly dva nové subjekty, ukazuje, že bychom při přípravě aukce skutečně měli počítat s podporou hráčů, kteří frekvence v nižším pásmu nemají,“ potvrdil v rozhovoru pro LN předseda Rady ČTÚ Jaromír Novák.

Právě s velikostí spektra souvisí další „ale“. Část těch nejatraktivnějších kmitočtů by totiž pro svůj státní podnik NAKIT chtělo ministerstvo vnitra. Dokument už loni předkládalo (a stahovalo) Bezpečnostní radě státu, podléhal však utajení, a tak podrobnosti nechtělo komentovat. Tato varianta je přitom stále ve hře a vládní plán Strategie správy rádiového spektra s prostorem pro stát v takzvaném pásmu 700 počítá.

Rozhodne ČTÚ

Plán na příchod čtvrtého operátora by to tak výrazně zkomplikovalo. Pokud by stát totiž opravdu uzmul až třetinu uvolněného spektra a část by byla určena exkluzivně nováčkovi, zbylo by pro stávající operátory jen málo kmitočtů. To by logicky vyhnalo cenu vzhůru a konečný rozdíl by byl tak vysoký, že by se nakonec celá aukce mohla zbortit jako domeček z karet kvůli hrozbě obvinění z nedovolené soutěžní podpory.

„Je pravděpodobné, že by se ČTÚ ve strachu z takového scénáře raději rozhodl podporu pro čtvrtého operátora do podmínek aukce vůbec nezařazovat,“ tvrdí jeden z manažerů telekomunikačního byznysu, který si však kvůli citlivosti problematiky nepřál být jmenován.

Jak to vypadá, když se podaří aukci vypsat správně, ukazuje například Francie, kde v roce 2012 začal své služby nabízet Free Mobile. Cenami o 50 až 80 procent nižšími než dosavadní trojice operátorů strhl lavinu, jejímž výsledkem je, že Francie dnes patří podle Strategy Analytics mezi země s nejlevnějšími mobilními službami vůbec.