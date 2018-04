Ožila šance, že by v centru Prahy mohl stát luxusní hotel Ritz-Carlton

PRAHA V Praze má být po úterním dni jasněji, zda kousek od Staroměstského náměstí vznikne pětihvězdičkový hotel Ritz-Carlton. O projektu se mluví už desítky let.

Ve světě je Ritz-Carlton synonymem luxusu, často se v jeho hotelích ubytovávají filmové či sportovní hvězdy. V Česku zatím tato síť chybí, přestože velkolepý projekt existuje řadu let. Plánovaný hotel má zabrat osm domů v ulicích sousedících se Staroměstským náměstím v Praze.

Dnešek by měl významně napovědět, zda tyto plány mají šanci na uskutečnění. O projektu bude jednat majetková komise hlavního města Prahy. Ta vydá kladné, či záporné doporučení, které bude mít v každém případě nemalou váhu. Za několik týdnů na základě těchto závěrů rozhodnou pražští radní. Hotelový komplex by pak mohl vzniknout během několika málo let.

Část domů patří investorské firmě, druhá Praze. Ta by za pronájem budov měla do roku 2081 dostat podle původních dohod zhruba miliardu korun. Jde ale o spletitý příběh, který zatím nenašel svůj konec.

Dvacet let historie

Projekt hotelu v srdci Prahy za zhruba dvě miliardy existuje už více než dvacet let. V jednu chvíli byl přitom blízko uskutečnění. Začít s přestavbou se mělo v roce 2014, kdy investorská společnost Akroterion získala stavební povolení a kladné stanovisko odboru pražské památkové péče.

Projekt se však nelíbil Národnímu památkovému ústavu, protože s výstavbou hotelu zaniknou nájemní byty. Ministerstvo kultury následně loni závazné stanovisko pražských památkářů zrušilo. Projektem se poté v březnu 2017 znovu zabývali památkáři z pražského magistrátu – a znovu rozhodl ve prospěch výstavby hotelu.

Ani to však ke zdárnému uskutečnění projektu nevedlo. Pražští radní v prosinci loňského roku vypověděli společnosti Akroterion smlouvu. Důvodem bylo, že investor nebyl schopný komplex za několik let zprovoznit.

„Když jsme smlouvu vypovídali, tak to bylo v situaci, kdy partner, který měl projekt realizovat, neměl všechny podklady ve stavu, kdy bychom mohli dát pozitivní stanovisko,“ říká radní a předseda majetkové komise Karel Grabein Procházka (ANO).

Situace se od té doby znovu změnila. Investor v projektu významně pokročil: má uzavřenou smlouvu se stavební firmou, dohodu o technické pomoci sítě Ritz-Carlton a zajištěné financování od Raiffeisenbank.

„Po jednáních s hlavním městem o pokračování projektu hotelu Ritz-Carlton jsme Praze předložili vylepšenou nabídku. Ta obsahuje mimo jiné zvýšení nájemného při současném závazku investora k prodloužení doby nájmu,“ říká Ogi Jakšič, šéf Akroterionu.

Firma poskytla Praze garance, podle nichž se zavazuje k dokončení projektu v řádném termínu. „Za poslední tři měsíce jsme měli několik jednání, kdy investor všechny tyto záruky doložil. Asi tři týdny nazpět přišli k nám na magistrát i zástupci společnosti Ritz-Carlton, kteří potvrdili podporu projektu s tím, že pokud by se to realizovalo, tak by skutečně měli zájem hotel provozovat,“ potvrdil radní Procházka.

Neshody v radě

Pražští konšelé v názoru na hotel v centru Prahy rozhodně nejsou jednotní.„Investor měl mít hotovo do září 2017. Je tedy dobře, že dostal výpověď,“ říká radní Petra Kolínská (Zelení) s tím, že hotelový komplex na místě, které je už dnes přetížené turisty, nemá smysl. „Myslím, že je tam možné udělat v části objektů plnohodnotné rezidenční bydlení. Znám řadu lidí, kteří dnes bydlí v centru města za normální nájemné, protože výši nájemného si stanovuje město,“ myslí si Kolínská.

Podle jejího kolegy z rady Procházky má ale výstavba hotelu logiku. „Praha se snaží, aby sem nejezdili jen studenti za jednodušší zábavou. Máme zájem i o turisty, kteří vyhledávají ubytování v hotelech, jako je tento,“ tvrdí. Bydlení, které zmínila radní Kolínská, by se podle něj mělo řešit jiným způsobem. „Že bychom tím posílili bytový fond v centru Prahy, to si nemyslím,“ doplňuje Procházka.