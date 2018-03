Šéf bezpečnosti Facebooku kvůli sporu o dezinformace končí. Prosazoval zveřejnění ruských aktivit

WASHINGTON Šéf bezpečnosti společnosti Facebook Alex Stamos kvůli nesouhlasnému postoji v interním sporu o to, jak by sociální síť měla reagovat na šíření dezinformací a nepravd. S odvoláním na své zdroje o tom informovaly deník The New York Times a agentura Reuters.

Facebook, který v poslední době čelí otázkám kvůli možnému propagandistickému využívání sítě Rusy, růstu falešných zpráv či sporného získávání informací o uživatelích, informaci o odchodu Stamose prozatím nekomentoval.



Stamos ve společnosti prosazoval objasnění a zveřejnění ruských aktivit na Facebooku, s čímž naopak nesouhlasila provozní ředitelka Sheryl Sandbergová. Stamos, jehož pravomoci byly postupně převedeny na jiné pracovníky, se proto rozhodl, že odejde. Podle The New York Times ho ale vedení přemluvilo, aby zůstal až do srpna, neboť jeho odchod by nevypadal dobře.



Deník poznamenal, že dříve měl Stamosův tým až 120 lidí, zatímco nyní ho tvoří tři lidé.

Pokud se zpráva o odchodu Stamose potvrdí, bude prvním vysoce postaveným členem společnosti, který skončí kvůli kontroverzím vyvolanými dezinformačními aktivitami.