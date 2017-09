Šéf Českých drah Krtek uspěl ve volbě mezi lídry evropské železnice

GDAŇSK Česká doprava bude mít zastoupení v nejvyšším vedení Společenství evropských železnic. Na další dva roky byl do jeho řídícího výboru zvolen šéf Českých drah Pavel Krtek – svou pozici obhajoval na valném shromáždění v polském Gdaňsku. Nejde jen o formální záležitost. Krtek a potažmo i České dráhy mají šanci ovlivňovat například evropskou legislativu týkající se cestování po kolejích.

Bruselská organizace, známá pod zkratkou CER, funguje bezmála třicet let, sdružuje více než sedm desítek dopravců i správců infrastruktury a „kope“ za jejich zájmy.

Generální ředitel ČD se do jejího vedení dostal už podruhé. Vnímá to jako příležitost prosazovat dopravní zájmy Česka i tuzemského státního dopravce.

„Jsem moc rád, že mě kolegové z celé Evropy zvolili už podruhé . Je to dobrá zpráva pro České dráhy, které tak mají možnost se přímo podílet na tvorbě železničních norem a řešit klíčová témata, jako je například bezpečnost ve vlacích a na nádražích nebo otázka nových cestovních koridorů. To se konkrétně týká právě i Česka - například výstavby rychlých tratí ve směru do Německa,“ uvedl Krtek pro Lidovky.cz.

CER neboli celým názvem Community of European Railway and Infrastructure Companies volila své vedení den před zahájením železničního veletrhu Trako. Do její agendy spadá mimo jiné liberalizace železnice v Evropě. CER je i důležitou platformou pro obchodní vyjednávání mezi jednotlivými členy.

„Naše účast ve vedení této organizace mimo jiné umožňuje mít pod kontrolou zavádění předpisů EU týkajících se železnice. Má vliv i na dobré vztahy s okolními zememi, především s Německem, Rakouskem a Slovenskem – a to v otázkách legislativy nebo společného byznysu,“ uzavřel Krtek.