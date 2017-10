Šéf Českých drah Krtek zvítězil v soutěži o nejlepší vedení společnosti

Předseda představenstva Českých drah (ČD) Pavel Krtek získal ocenění jako nejlepší člen vedení českých firem. Soutěž Best Board & Best Board Member, kterou vyhlašuje Czech Institute of Directors – Institut členů správních orgánů, oceňuje vedení firem, kterým se podařilo dosáhnout mimořádných úspěchů v oboru.

Cena byla udělena celkem ve čtyřech kategoriích. Mezi firmami nad 3000 zaměstnanců uspělo vedení České spořitelny a v kategorii malých a středních podniků zvítězila firma Metalkov. Cenu za corporate governance (vedení a kontrola společnosti) vyhrál Jan Sadil z představenstva ČSOB.

Pavel Krtek řídí ČD od roku 2014. Pod jeho vedením se národní dopravce loni vymanil ze ztráty a vykázal nejlepší výsledek od roku 2009. Firma také prodala zhruba 1500 budov Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) za 3,31 miliardy korun a získanými penězi mimo jiné snížila své zadlužení.

V září byl Krtek navíc podruhé zvolen do nejvyššího vedení Společenství evropských železnic (CER), což je bruselská organizace, která sdružuje sedm desítek dopravců a správců infrastruktury a hájí jejich zájmy. Do její agendy spadá například liberalizace železnic v Evropě a je také platformou pro obchodní vyjednávání jejích členů.