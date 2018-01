Šéf Czechinvestu musel skončit. ‚Vyšlápnul‘ si na dlouholetého ředitele

CzechInvest - CzechInvest je vládní agenturou pro podporu podnikání a investic, která má na starosti lákání zahraničních investorů do Česka či pomoc menším českým firmám při hledání partnerů v cizině. Podřízen je ministerstvu průmyslu a obchodu. - Vznikl 1. listopadu 1992 rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého jako Česká agentura pro zahraniční investice; v lednu 2004 byl CzechInvest sloučen s Agenturou pro rozvoj podnikání a Agenturou pro rozvoj průmyslu. - Oddělením divize Strukturální fondy od CzechInvestu vznikla v roce 2016 Agentura pro podnikání a inovace (API). Důvodem vzniku byl požadavek Evropské komise, aby subjekty, které hospodaří s prostředky ze zdrojů EU, spadaly pod režim zákona o státní službě. API má na starosti administraci fondů EU, jež spadají pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Zbytek CzechInvestu se dál věnuje zprostředkování investičních projektů do ČR. - CzechInvest má centrálu v Praze a zastoupení ve 13 krajích. Zahraniční pobočky pak agentura provozuje v USA (New York, San Francisco), Číně (Šanghaj), Německu (Düsseldorf), Japonsku (Tokio), Británii a Irsku (Londýn) a Jižní Koreji (Soul). - Odvolaný ředitel Karel Kučera (36) nastoupil do čela CzechInvestu v říjnu 2014 za úřadování ministra Jana Mládka (ČSSD). Jeho jmenování tehdy vzbudilo pozornost, zejména proto, že do té doby neměl Kučera praktickou zkušenost z práce ve státní správě nebo na vyšším manažerském postu. - Kučera vystudoval Právnickou fakultu UK a Vysokou školu ekonomickou, pracoval ve společnostech Deutsche Post, Accenture a M. C. Triton, působil rovněž ve veřejnoprávní České televizi. Před nástupem do čela CzechInvestu působil dva roky jako konzultant na volné noze. V komunálních volbách na podzim 2014 byl původně na kandidátce hnutí ANO v Mníšku pod Brdy, ještě před volbami ale odstoupil. - Za 25 let své existence dojednal CzechInvest investice za 981 miliard korun. Ve všech krajích vytvořily přes čtvrt milionu nových pracovních míst. Do ČR přišli investoři z více než 30 zemí. Nejvíc investovaly německé společnosti. Druhé místo patří investorům z Japonska, následují firmy z USA a Jižní Koreje. - Většina investic mířila do výroby motorových vozidel (372 miliard korun), chemického a petrochemického průmyslu (61 miliard korun) a strojírenství (61 miliard korun). Z hlediska krajů firmy nejvíc investovaly na Ústecku, ve Středočeském kraji a na severu Moravy. - Největší akcí dojednanou CzechInvestem je výstavba korejské automobilky Hyundai Motor Manufacturing Czech za 34,4 miliardy korun v Nošovicích (2006). Druhá je japonsko-francouzská továrna Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech v Kolíně za 23,5 miliardy korun (2002). Trojici uzavírá korejská Nexen Tire, která záměr na stavbu závodu na pneumatiky za 22,8 miliardy korun oznámila v roce 2014. - Předloni CzechInvest zprostředkoval investice za 64 miliard korun. Nejvíc zde investovaly firmy z Nizozemska, Německa, Rakouska a USA. Největší dojednanou investicí z roku 2016 byla expanze společnosti Karsit Automotive ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku. - V říjnu 2016 se soud potřetí začal zabývat případem bývalého ředitele CzechInvestu Miroslava Křížka. Kauza se týká vypracování personálního auditu, jenž se podle vyšetřovatelů nikdy neuskutečnil. Agentura za něj zaplatila dva miliony korun. Křížek ve zrušeném rozsudku dostal 1,5 roku podmíněně za porušení svých povinností. - CzechInvest na sebe upoutal pozornost i v dubnu 2007, když na protest proti odvolání jeho tehdejšího ředitele Tomáše Hrudy ministrem průmyslu Martinem Římanem podalo výpověď několik desítek zaměstnanců agentury včetně celého vedení. - Podle výroční zprávy firmy pracovalo v CzechInvestu ke konci roku 2016 celkem 147 zaměstnanců.