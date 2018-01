Jako kapitán Schettino. Šéf Intelu věděl o závadě ohrožující počítače, zbavoval se akcií

Brian Krzanich, šéf společnosti Intel, která vyrábí počítačové procesory, by se zanedlouho mohl dočkat nové přezdívky – kapitán Schettino akciových trhů. S­ trochou nadsázky se totiž zachoval podobně jako bývalý velící důstojník ztroskotané výletní lodi Costa Concordia, který opustil potápějící se loď mezi prvními.

Intel se v současnosti potýká s ­obřím problémem – miliony v ­minulosti vyrobených čipů obsahují závažnou bezpečnostní chybu, jejíž oprava zpomalí výkon počítače o desítky procent. Procesory jsou „srdcem“ stovek milionů strojů po celém světě.

Jak upozornila zpravodajská stanice CNBC, Krzanich se loni na podzim zbavil většiny svých akcií Intelu. Učinil tak v­ době, kdy už společnost o­ potížích s bezpečností čipů věděla. Firma nicméně tvrdí, že prodej akcií s­ touto informací nesouvisel, ale že šlo o plánovaný odkup.

Akcie Intelu zatím klesly jen o­ několik procent a stále jsou na tom lépe než například v polovině prosince 2017. Jenže kauza s ­bezpečností chybou ještě není u ­konce a je otázkou, jaké další informace se objeví.

Hlavní problém spočívá v tom, že kvůli chybě se mohou hackeři nabourat do milionů počítačů a ­zjednodušeně řečeno do nich mohou dostat nebezpečné programy a počítačové viry, aniž by se proti tomu dalo chránit.

Jediným řešením je oddělit procesy v samotném čipu. Odhady serveru The Register přitom mluví o tom, že „záplata“ přinese zpomalení výkonu systému až o ­30­ procent. Procesory Intel se podle odhadů nacházejí zhruba v­ 80 procentech všech stolních počítačů a ­v­ devíti z deseti těch přenosných.

Firma uvedla, že na odstranění zjištěných bezpečnostních nedostatků pracuje. „Neustále se učíme, pronikáme do struktury počítačů a chyby opravujeme. Pracujeme se všemi partnery v odvětví na různých hardwarových systémech, abychom našli řešení,“ uvedl Krzanich.

Některé úpravy v podobě aktualizace softwaru již podle firmy byly provedeny, nebo budou dostupné v příštích dnech, uvedl pak britský server BBC.

Výzkumníci internetové společnosti Google upozornili, že závažné bezpečnostní nedostatky procesorů se netýkají jen Intelu, ale i ­jeho konkurence – společností AMD a ARM Holdings. Prvně jmenovaná nicméně uvedla, že v ­případě jejích procesorů panuje „téměř nulové bezpečnostní riziko“.