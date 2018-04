Šéf reklamní firmy WPP Martin Sorrell kvůli vyšetřování odstoupil

LONDÝN Šéf společnosti WPP Martin Sorrell, který z firmy o dvou lidech vytvořil největší reklamní agenturu světa, oznámil rezignaci. Důvodem je podezření, že pochybil při využití firemních peněz. Uvedla to v neděli agentura Reuters. Sorrell, který jakékoliv obvinění odmítá, firmu budoval 33 let. V branži platí za ikonu, britská královna Alžběta II. jej v roce 2000 povýšila do rytířského stavu a Sorrell smí používat titul sir.

WPP minulý týden oznámila, že pověřila vyšetřením obvinění nezávislou právní firmu. Uvedla přitom, že nejde o částky, které by pro ni byly významné.



I když Sorrell jakékoli pochybení bezvýhradně odmítl, v sobotu večer se rozhodl post generálního ředitele opustit. Uvedl, že je to v zájmu klientů, akcionářů i jeho vlastním. Firma současně bez dalšího vysvětlení oznámila, že vyšetřování z finančního pochybení skončilo.

WPP tak zůstane bez šéfa v době složité nejen pro ni samotnou, ale pro celý reklamní sektor. Do doby, než bude zvolen nástupce, bude Sorrella zastupovat předseda správní rady Roberto Quarta.

Analytici se neshodují v tom, zda skupina, kterou oslabily nižší výdaje klientů a která prochází restrukturalizací, nyní pod jiným vedením přistoupí k prodeji aktiv.

Sorrell WPP založil v roce 1985 jako firmu o dvou lidech a postupně z ní přes akvizice vybudoval hráče světového formátu. Dnes v sektoru dominuje a na výplatní listině má ve 112 zemích zhruba 200 tisíc jmen. WPP je britským podnikem, Sorrell však v roce 2008 přenesl domicil do Irska, kde má WPP nyní své ústředí.