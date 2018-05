Šéf slovenské veřejnoprávní televize odmítl obvinění z normalizace, Kiska je znepokojený

BRATISLAVA Generální ředitel slovenského veřejnoprávního rozhlasu a televize RTVS Jaroslav Rezník ve čtvrtek odmítl výtky slovenských novinářů, kteří v otevřeném dopisu kritizovali poměry v RTVS včetně odchodu redaktorů a vedení tohoto média obvinili z normalizace. Znepokojení nad situací vyjádřil i slovenský prezident Andrej Kiska.

„Chci prohlásit, že redakční práce je svobodná. Žádná politická moc nezasahovala do vysílání. Dokud tam budu, tak to nebude ani žádná jiná moc, nikoliv jen politická,“ řekl Rezník před poslanci parlamentního výboru pro kulturu a média, který do programu čtvrtečního jednání dodatečně zařadil jednání o situaci v RTVS.



„Na slovo normalizace jsem citlivý“

Rezník, který loni nastoupil do čela RTVS po zvolení parlamentem, se také ohradil vůči výtkám o normalizaci ve veřejnoprávní instituci. „Jsem citlivý na slovo normalizace. Já jsem zažil normalizaci. Normalizace je, když jako dítě stojíte doma a neznámí lidé vám vyhazují knížky z knihovny,“ řekl Rezník v narážce na období komunismu v někdejším Československu. Dodal, že již předchozí vedení RTVS přistoupila k propouštění a že v letech 2013 až 2017 odešlo z tohoto média 145 redaktorů.

Exministr kultury a poslanec nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie Marek Maďarič na jednání parlamentního výboru řekl, že není dobrou vizitkou, pokud z RTVS odcházejí nebo musejí odejít zkušení pracovníci. Rezníkovi také vytkl skutečnost, že na vedoucí posty ve zpravodajství se dostali lidé, kteří předtím působili na postech mluvčích politiků.