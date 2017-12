Šéf VW volá po konci státní podpory dieselu. Měla by jít do elektromobilů, říká

PRAHA Volkswagen se dlouho vezl na vlně naftových motorů, aféra Dieselgate ale vše před dvěma lety obrátila. Šéf nyní tlačí VW do elektrických a hybridních vozů a zároveň volá po zrušení podpory, jíž se nafta dlouhodobě těší od vlád.

„Měli bychom pochybovat o logice a smyslu podpory dieselu,“ prohlásil podle CNN šéf Volkswagenu Matthias Müller. „Měla by proběhnout postupná změna daňových zvýhodnění. Peníze by mohly být rozumněji využity na podporu technologií vstřícných k životnímu prostředí.“

Řada evropských zemí totiž dieselové vozy stále podporuje. Podle britského think-tanku Overseas Development Institute se podpora nafty v 11 evropských městech, včetně Francie a Německa, mezi roky 2014 a 2016 vyšplhala na 21 miliard eur (téměř 540 miliard korun).

Jedná se především o daňová zvýhodnění vozů i nafty. Například Itálie měla prý v roce 2016 o 23 procent nižší daně na naftu než na benzin. Dieselové motory začaly vlády upřednostňovat před benzinovými, protože mají nižší spotřebu a tudíž i nižší emise CO2. Zároveň se ale ukázalo, že vypouštějí i větší množství škodlivin.

Podle odhadů profesora Ferdinanda Dudenhoffera z Univerzity Duisburg-Essen by zrušení daňových zvýhodnění dieselu přineslo německé státní kase až osm miliard eur ročně. „Diesel není budoucnost, je to minulost,“ tvrdí.

Volkswagen, který patří co do počtu prodaných vozů mezi největší automobilky na světě, se dlouho na dieselové vlně vezl. Vše ale zlomila emisní aféra z roku 2015 přezdívaná Dieselgate. Při té vyšlo najevo, že automobilka ve vozech s naftovým motorem používala speciální software, který umožňoval podvádět při měření emisí.

Aféra VW otřásla – firma vyměnila vedení a ohlásila nástup elektromobilů. Volkswagen letos v září oznámil, že plánuje investovat 50 miliard dolarů do baterií a představil plán elektrizovat všech svých 300 modelů do roku 2030. Elektrických a hybridních aut se tak dočká i česká Škoda Auto.

„Zmenšení podpory dieselů a podpora elektrických vozů by vyslaly ten správný signál,“ řekl Müller. Přesun podpory z nafty na elektřinu by ale samozřejmě hrál do karet i VW, jelikož by podpořil jeho snahu elektromobily co prodávat.

Přechod na elektromobily však začíná pro automobilky vypadat jako nutnost. Francie i Velká Británie letos oznámily, že chtějí v roce 2040 úplně zakázat prodej aut se spalovacími motory.